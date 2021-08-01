Олимпиада
Токио-2020
Бокс
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бокс

Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

12:07
Альберт Батыргазиев (в синем). Фото AFP
Альберт Батыргазиев (в синем). Фото AFP
Теги:

Российский боксер Альберт Батыргазиев в поединке до 57 кг в четвертьфинале Олимпиады победил спортсмена из Монголии Цэндбаатара Эрденебата (3:2).

Россиянин вышел в полуфинал турнира. Следующий бой состоится 3 августа в 12:03, противник — кубинец Лазаро Альварез.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

1/4 финала

Цэндбаатар Эрденебат (Монголия) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 2:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

18094 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпиада-2020, финал, Веснина/Карацев — Павлюченкова/Рублев: смотреть прямую трансляцию
Фото: как любовница Мамаева ответила на обвинения Аланы
Появилось видео расстрела полицейских в метро, снятое от первого лица
Старшая внучка Лукашенко вышла замуж
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события