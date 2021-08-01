Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

Российский боксер Альберт Батыргазиев в поединке до 57 кг в четвертьфинале Олимпиады победил спортсмена из Монголии Цэндбаатара Эрденебата (3:2).

Россиянин вышел в полуфинал турнира. Следующий бой состоится 3 августа в 12:03, противник — кубинец Лазаро Альварез.

Бокс

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

1/4 финала

Цэндбаатар Эрденебат (Монголия) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 2:3