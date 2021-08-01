Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
12:07
Российский боксер Альберт Батыргазиев в поединке до 57 кг в четвертьфинале Олимпиады победил спортсмена из Монголии Цэндбаатара Эрденебата (3:2).
Россиянин вышел в полуфинал турнира. Следующий бой состоится 3 августа в 12:03, противник — кубинец Лазаро Альварез.
Бокс
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 57 кг
1/4 финала
Цэндбаатар Эрденебат (Монголия) — Альберт Батыргазиев (Россия) — 2:3
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