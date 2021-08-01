Французский боксер объяснил свою забастовку после боя на Олимпиаде

Французский боксер Мурад Алиев в разговоре с журналистами прокомментировал поражение дисквалификацией от британца Фрезера Кларка в четвертьфинале Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг.

26-летний Алиев во время разбил головой обе брови Кларка. Он был дисквалифицирован во втором раунде.

«Что я могу сказать? Вы все видели бой, — сказал Алиев. — Несправедливое судейское решение.

Я готовился к этим Играм четыре года. Не согласен с этим решением. Судьи хотят собраться, обсудить, что случилось, но решение уже не может быть изменено. Уже поздно что-то делать. На самом деле, я не получал никаких предупреждений. В первом раунде была одна остановка, во втором — вторая, а потом меня взяли и дисквалифицировали — без каких-либо предупреждений. Снова остановили бой и сказали, что я проиграл. Я четыре года готовился к Олимпиаде, так что это была вполне ожидаемая реакция с моей стороны».

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