Греция и Чехия в финале квалификации разыграют путевку на Олимпиаду-2020

Сборная Греции в полуфинале квалификации Олимпиады-2020 обыграла Турцию со счетом 81:63.

Самым результативным на паркете стал турецкий защитник «Филадельфии» Фуркан Коркмаз, набравший 20 очков.

В финале квалификации Греция встретится с Чехией, которая ранее обыграла Канаду. Победитель финала получит путевку на Олимпиаду в Токио.