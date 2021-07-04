Греция и Чехия в финале квалификации разыграют путевку на Олимпиаду-2020
04:22
Сборная Греции в полуфинале квалификации Олимпиады-2020 обыграла Турцию со счетом 81:63.
Самым результативным на паркете стал турецкий защитник «Филадельфии» Фуркан Коркмаз, набравший 20 очков.
В финале квалификации Греция встретится с Чехией, которая ранее обыграла Канаду. Победитель финала получит путевку на Олимпиаду в Токио.
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