Мужская сборная США по баскетболу разгромила Иран с разницей «+54»
09:19
Мужская сборная США разгромила Иран в матче группового турнира на Олимпиаде в Токио — 120:66.
Американцы одержали первую победу на Играх. В первом матче на Олимпиаде команда США уступила Франции со счетом 76:83.
Заключительный матч группового турнира США проведет 31 июля, начало — в 15.00 (мск).
Баскетбол
Олимпийские игры
Группа A
США — Иран — 120:66 (28:12, 32:18, 22:13, 38:23)
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