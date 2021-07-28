Мужская сборная США по баскетболу разгромила Иран с разницей «+54»

Мужская сборная США разгромила Иран в матче группового турнира на Олимпиаде в Токио — 120:66.

Американцы одержали первую победу на Играх. В первом матче на Олимпиаде команда США уступила Франции со счетом 76:83.

Заключительный матч группового турнира США проведет 31 июля, начало — в 15.00 (мск).

Баскетбол

Олимпийские игры

Группа A

США — Иран — 120:66 (28:12, 32:18, 22:13, 38:23)