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Баскетболисты Словении устроили вечеринку с алкоголем в Олимпийской деревне

21:58
Кадры из соцсетей. Фото Instagram
Кадры из соцсетей. Фото Instagram
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Баскетболисты сборной Словении устроили вечеринку в Олимпийской деревне, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Фотографии, на одной из которых запечатлен Лука Дончич, опубликовала в сторис Instagram испанская баскетболистка Кристина Оувинья. На них видно, что игроки играют в карты, а на столах стоят бутылки с алкоголем.

В первом матче на Олимпиаде сборная Словении обыграла команду Аргентины со счетом 118:100.

Сборные Словении и Аргентины выступают в группе С вместе с Японией и Испанией.

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