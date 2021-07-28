Баскетболисты Словении устроили вечеринку с алкоголем в Олимпийской деревне
21:58
Баскетболисты сборной Словении устроили вечеринку в Олимпийской деревне, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.
Фотографии, на одной из которых запечатлен Лука Дончич, опубликовала в сторис Instagram испанская баскетболистка Кристина Оувинья. На них видно, что игроки играют в карты, а на столах стоят бутылки с алкоголем.
В первом матче на Олимпиаде сборная Словении обыграла команду Аргентины со счетом 118:100.
Сборные Словении и Аргентины выступают в группе С вместе с Японией и Испанией.
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