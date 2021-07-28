Баскетболисты Словении устроили вечеринку с алкоголем в Олимпийской деревне

Баскетболисты сборной Словении устроили вечеринку в Олимпийской деревне, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Фотографии, на одной из которых запечатлен Лука Дончич, опубликовала в сторис Instagram испанская баскетболистка Кристина Оувинья. На них видно, что игроки играют в карты, а на столах стоят бутылки с алкоголем.

Spain women basket player Cristina Ouvi?a publishing stories on poker+vodka jointly with Luka Doncic and Slovenia national team.



Storm on Doncic & co. ongoing for breaking bubble rules.



Ahah why?!

Anybody really think that athletes in village don't meet and party?!?#Tokyo2020 pic.twitter.com/PGTqGu6AeT — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 28, 2021

В первом матче на Олимпиаде сборная Словении обыграла команду Аргентины со счетом 118:100.

Сборные Словении и Аргентины выступают в группе С вместе с Японией и Испанией.