Женская сборная США по баскетболу начала Олимпиаду в Токио с победы над Нигерией
09:33
Женская сборная США по баскетболу обыграла Нигерию в первом матче на Олимпиаде в Токио.
Американки возглавили турнирную таблицу группы B, в которой также выступают Япония и Франция.
Следующий матч сборная США проведет 30 июля против Японии.
Баскетбол
Олимпийские игры
Группа B
Нигерия — США — 72:81 (20:17, 12:27, 18:26, 22:11)
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