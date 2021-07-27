Женская сборная США по баскетболу начала Олимпиаду в Токио с победы над Нигерией

Женская сборная США по баскетболу обыграла Нигерию в первом матче на Олимпиаде в Токио.

Американки возглавили турнирную таблицу группы B, в которой также выступают Япония и Франция.

Следующий матч сборная США проведет 30 июля против Японии.

Баскетбол

Олимпийские игры

Группа B

Нигерия — США — 72:81 (20:17, 12:27, 18:26, 22:11)