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Женская сборная США по баскетболу начала Олимпиаду в Токио с победы над Нигерией

09:33
Нигерия — США — 72:81. Фото AFP
Нигерия — США — 72:81. Фото AFP
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Женская сборная США по баскетболу обыграла Нигерию в первом матче на Олимпиаде в Токио.

Американки возглавили турнирную таблицу группы B, в которой также выступают Япония и Франция.

Следующий матч сборная США проведет 30 июля против Японии.

Баскетбол

Олимпийские игры

Группа B

Нигерия — США — 72:81 (20:17, 12:27, 18:26, 22:11)

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Иван Торопцев все материалы автора

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