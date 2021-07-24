Олимпиада, баскетбол 3х3, женщины: расписание и результаты матчей России

Групповой турнир и плей-офф олимпийского турнира в женском турнире Токио-2020.

Женская сборная России стартовала в Токио с двух побед. Сначала команда обыграла Японию, а затем — Китай.

В групповом турнире Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3 восемь команд встречаются с каждым соперником по одному разу и проводят не более двух матчей в день.

Две лучшие сборные предварительного раунда напрямую выходят в полуфинал. Команды с 3-го по 6-е место проводят четвертьфинальные игры и определяют еще двух полуфиналистов.

Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Баскетбол 3x3. Женщины

Расписание и результаты матчей сборной России (время московское)

24 июля, суббота

04.15. Россия — Япония — 21:18

08.00. Россия — Китай — 19:9

25 июля, воскресенье

08.00. Монголия — Россия

15.25. Россия — США

26 июля, понедельник

08.00. Румыния — Россия

15.25. Франция — Россия

27 июля, вторник

11.25. Россия — Италия

Турнирная таблица (после 24 июля)

1. США — 2 победы — 0 поражений. 2. Россия — 2-2. 3. Япония — 1-1. 4. Китай — 1-1. 5. Италия — 1-1. 6. Франция — 1-1. 7. Монголия — 0-2. 8. Румыния — 0-2.

Плей-офф: даты и время матчей

1/4 финала — 27 июля, вторник. 14.30, 15.50.

1/2 финала — 28 июля, среда. 11.00, 12.10.

Матч за 3-е место — 28 июля, среда. 14.45.

Финал — 28 июля, среда. 15.55.

Состав сборной России: Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина и Евгения Фролкина.

Матчи Олимпиады по баскетболу 3х3 показывают Первый канал, телеканал «Россия» и «Матч ТВ».

Баскетбол 3x3 на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021