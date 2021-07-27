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Российский бадминтонист Сирант одержал победу в первом матче на Олимпиаде-2020

04:55
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Российский бадминтонист Сергей Сирант в первом матче группового этапа Олимпиады-2020 обыграл венгра Гергея Крауча.

27-летний россиянин победил со счетом 2:0 (21:18, 21:18).

Во втором матче группы J Сирант 28 июля (12:00 мск) встретится с индонезийцем Энтони Гинтингом. Победитель выйдет в 1/8 финала турнира.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

Групповой этап

Сергей Сирант (Россия) — Гергей Крауч (Венгрия) — 2:0

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