Российский бадминтонист Сирант одержал победу в первом матче на Олимпиаде-2020
04:55
Российский бадминтонист Сергей Сирант в первом матче группового этапа Олимпиады-2020 обыграл венгра Гергея Крауча.
27-летний россиянин победил со счетом 2:0 (21:18, 21:18).
Во втором матче группы J Сирант 28 июля (12:00 мск) встретится с индонезийцем Энтони Гинтингом. Победитель выйдет в 1/8 финала турнира.
Бадминтон
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
Групповой этап
Сергей Сирант (Россия) — Гергей Крауч (Венгрия) — 2:0
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