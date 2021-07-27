Российские бадминтонисты Иванов и Созонов победили нигерийцев Олофуа и Опеори

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов победили нигерийцев Годвина Олофуа и Ануолувапо Опеори — 2:0.

Несмотря на победу, Иванов и Созонов завершили групповой этап на третьем месте в группе B и не смогли попасть в плей-офф Игр.

Бадминтон

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Групповой этап

Владимир Иванов / Иван Созонов (Россия) — Годвин Олофуа / Ануолувапо Опеори (Нигерия) — 2:0