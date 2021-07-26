Российская бадминтонистка Косецкая стартовала с победы на Олимпиаде
04:49
Российская бадминтонистка Евгения Косецкая в первом матче группового раунда Олимпиады-2020 обыграла немку Ивон Ли.
26-летняя россиянка победила со счетом 2:0. Второй матч Косецкая проведет против японки Нозоми Окухара 28 июля. Встреча начнется в 4:20 мск.
Бадминтон
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
Группа E
Евгения Косецкая (Россия) — Ивон Ли (Германия) — 2:0
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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