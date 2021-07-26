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Российская бадминтонистка Косецкая стартовала с победы на Олимпиаде

04:49

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая в первом матче группового раунда Олимпиады-2020 обыграла немку Ивон Ли.

26-летняя россиянка победила со счетом 2:0. Второй матч Косецкая проведет против японки Нозоми Окухара 28 июля. Встреча начнется в 4:20 мск.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

Группа E

Евгения Косецкая (Россия) — Ивон Ли (Германия) — 2:0

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Сергей Разин все материалы автора

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