Китайские спортсмены завоевали золотую и серебряные медали Олимпиады в миксте бадминтона

Китайская команда в составе Вана И Лю и Хуан Дон Пин в финале олимпийского турнира по бадминтону в миксте обыграли соотечественников Чженя Си Вей и Хуанг Я Кьон.

Лю и Пин победили со счетом 2:1.

В матче за бронзу победу одержала японская команда.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Финал

Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон (Китай) — Ван И Лю / Хуан Дон Пин (Китай) — 1:2

Матч за третье место

Тан Чун Ман / Тсе Ин Сет (Гонконг) — Юта Ватанабе / Ариса Нагашино (Япония) — 0:2