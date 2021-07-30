Китайские спортсмены завоевали золотую и серебряные медали Олимпиады в миксте бадминтона
10:47
Китайская команда в составе Вана И Лю и Хуан Дон Пин в финале олимпийского турнира по бадминтону в миксте обыграли соотечественников Чженя Си Вей и Хуанг Я Кьон.
Лю и Пин победили со счетом 2:1.
В матче за бронзу победу одержала японская команда.
Бадминтон
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон (Китай) — Ван И Лю / Хуан Дон Пин (Китай) — 1:2
Матч за третье место
Тан Чун Ман / Тсе Ин Сет (Гонконг) — Юта Ватанабе / Ариса Нагашино (Япония) — 0:2
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