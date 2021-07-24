Российские бадминтонисты проиграли датчанам в первом матче на Олимпиаде в Токио

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли первый матч в парном разряде в групповой стадии олимпийского турнира в Токио.

Иванов и Созонов уступили датской паре Ким Аструп/Андрес Рассмусен.

Следующий матч на Играх Иванов и Созонов проведут завтра, 25 июля против японцев Хироюки Эндо и Юты Ватанабе.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

Групповой этап

Ким Аструп/Андрес Рассмусен (Дания) — Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — 2:0 (21:13, 21:18)