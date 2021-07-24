Олимпиада
Токио-2020
Бадминтон
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Бадминтон

Российские бадминтонисты проиграли датчанам в первом матче на Олимпиаде в Токио

10:41
Теги:

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов проиграли первый матч в парном разряде в групповой стадии олимпийского турнира в Токио.

Иванов и Созонов уступили датской паре Ким Аструп/Андрес Рассмусен.

Следующий матч на Играх Иванов и Созонов проведут завтра, 25 июля против японцев Хироюки Эндо и Юты Ватанабе.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

Групповой этап

Ким Аструп/Андрес Рассмусен (Дания) — Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — 2:0 (21:13, 21:18)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

У России — первая медаль Олимпиады, но это драма. Галашина упустила золото в стрельбе последним выстрелом
Видео: Как разводятся разные знаки зодиака
В Москве мужчина получил страшные ожоги после взрыва чайника
Китаянка Цянь Ян завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд