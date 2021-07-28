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Российская бадминтонистка Косецкая проиграла японке Окухаре и не смогла выйти в плей-офф Олимпиады

05:08
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Российская бадминтонистка Евгения Косецкая проиграла японке Нодзоми Окухаре в матче группового этапа одиночного женского турнира на Олимпиаде в Токио.

Россиянка проиграла в двух сетах — 6:21, 16:21.

Косецкая заняла второе место в группе Е и не смогла пробиться в плей-офф олимпийского турнира.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

Групповой этап

Нодзоми Окухара (Япония) — Евгения Косецкая (Россия) — 2:0

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Иван Торопцев все материалы автора

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