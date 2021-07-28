Российская бадминтонистка Косецкая проиграла японке Окухаре и не смогла выйти в плей-офф Олимпиады

Российская бадминтонистка Евгения Косецкая проиграла японке Нодзоми Окухаре в матче группового этапа одиночного женского турнира на Олимпиаде в Токио.

Россиянка проиграла в двух сетах — 6:21, 16:21.

Косецкая заняла второе место в группе Е и не смогла пробиться в плей-офф олимпийского турнира.

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Нодзоми Окухара (Япония) — Евгения Косецкая (Россия) — 2:0