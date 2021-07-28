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Российский бадминтонист Сирант завершил выступление на Олимпиаде

12:38
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Россиянин Сергей Сирант уступил представителю Индонезии Энтони Гинтингу в матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону. Российский спортсмен завершил выступление на Олимпиаде.

Бадминтонисты разбиты на 14 групп по четыре человека в каждой. Групповой этап проходит в формате кругового турнира, в плей-офф выйдут победители групп.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

Групповой этап

Энтони Гинтинг (Индонезия) — Сергей Сирант (Россия) — 2:0

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события