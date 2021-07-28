Российский бадминтонист Сирант завершил выступление на Олимпиаде
12:38
Россиянин Сергей Сирант уступил представителю Индонезии Энтони Гинтингу в матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону. Российский спортсмен завершил выступление на Олимпиаде.
Бадминтонисты разбиты на 14 групп по четыре человека в каждой. Групповой этап проходит в формате кругового турнира, в плей-офф выйдут победители групп.
Бадминтон
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
Групповой этап
Энтони Гинтинг (Индонезия) — Сергей Сирант (Россия) — 2:0
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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