Российский бадминтонист Сирант завершил выступление на Олимпиаде

Россиянин Сергей Сирант уступил представителю Индонезии Энтони Гинтингу в матче группового этапа олимпийского турнира по бадминтону. Российский спортсмен завершил выступление на Олимпиаде.

Бадминтонисты разбиты на 14 групп по четыре человека в каждой. Групповой этап проходит в формате кругового турнира, в плей-офф выйдут победители групп.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

Групповой этап

Энтони Гинтинг (Индонезия) — Сергей Сирант (Россия) — 2:0