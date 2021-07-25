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Бадминтонисты Иванов и Созонов потерпели второе поражение подряд на Олимпиаде

07:58
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Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов потерпели второе поражение подряд на Олимпиаде в Токио.

Сегодня россияне уступили японцам Хироюки Эндо и Юте Ватанабе.

Иванов и Созонов идут на последнем, 4-м месте в группе B, не набрав ни одного очка в 2 матчах. Следующую игру на Олимпиаде россияне проведут 27 июля против нигерийцев Годвина Олофуа и Ануолувапо Джувона Опейори.

Бадминтон

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Парный разряд

Групповой этап

Хироюки Эндо/Юта Ватанабе (Япония) — Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — 2:0 (21:19, 21:19)

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Иван Торопцев все материалы автора

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