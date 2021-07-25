Бадминтонисты Иванов и Созонов потерпели второе поражение подряд на Олимпиаде
07:58
Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов потерпели второе поражение подряд на Олимпиаде в Токио.
Сегодня россияне уступили японцам Хироюки Эндо и Юте Ватанабе.
Иванов и Созонов идут на последнем, 4-м месте в группе B, не набрав ни одного очка в 2 матчах. Следующую игру на Олимпиаде россияне проведут 27 июля против нигерийцев Годвина Олофуа и Ануолувапо Джувона Опейори.
Бадминтон
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Парный разряд
Групповой этап
Хироюки Эндо/Юта Ватанабе (Япония) — Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия) — 2:0 (21:19, 21:19)
Читайте также
«Я дрался лениво, не финтил, но мое кардио все еще со мной». Диллашоу вытащил самый тяжелый бой в карьере
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю