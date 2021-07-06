Объявлен состав сборной России по бадминтону на Олимпиаду в Токио

Мировая федерация бадминтона (BWF) опубликовала результаты олимпийской квалификации Токио-2020, информирует сайт Федерации бадминтона России.

Россияне завоевали путевки в трех разрядах: Сергей Сирант — в мужской одиночке, Евгения Косецкая — в женской одиночке, Владимир Иванов/Иван Созонов — в мужской паре.

Напомним, что из-за отмены ряда турниров в одном шаге от попадания на Олимпийские игры остановились чемпионы Европы Родион Алимов/Алина Давлетова, также на листе ожидания осталась женская пара Екатерина Малькова/Алина Давлетова.

Олимпийский турнир по бадминтону состоится в Токио с 24 июля по 2 августа 2021 года, в нем примут участие 87 мужчин и 86 женщин, представляющих 50 национальных олимпийских комитетов (НОК) из пяти континентальных конфедераций.