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Объявлен состав сборной России по бадминтону на Олимпиаду в Токио

09:28

Мировая федерация бадминтона (BWF) опубликовала результаты олимпийской квалификации Токио-2020, информирует сайт Федерации бадминтона России.

Россияне завоевали путевки в трех разрядах: Сергей Сирант — в мужской одиночке, Евгения Косецкая — в женской одиночке, Владимир Иванов/Иван Созонов — в мужской паре.

Напомним, что из-за отмены ряда турниров в одном шаге от попадания на Олимпийские игры остановились чемпионы Европы Родион Алимов/Алина Давлетова, также на листе ожидания осталась женская пара Екатерина Малькова/Алина Давлетова.

Олимпийский турнир по бадминтону состоится в Токио с 24 июля по 2 августа 2021 года, в нем примут участие 87 мужчин и 86 женщин, представляющих 50 национальных олимпийских комитетов (НОК) из пяти континентальных конфедераций.

Дополнительная информация:

http://www.badm.ru/news/badminton/3921

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