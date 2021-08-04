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Бадминтонистка из Индонезии заменила ракетку во время розыгрыша в финале Олимпиады

10:56
Грейсия Поли (справа) убегает с площадки за новой ракеткой. Фото Скриншот трансляции «Матч!» Грейсия Поли протягивает руку за новой ракеткой. Фото Скриншот трансляции «Матч!» Грейсия Поли возвращается в игру после смены ракетки. Фото Скриншот трансляции «Матч!»
Грейсия Поли (справа) убегает с площадки за новой ракеткой. Фото Скриншот трансляции «Матч!»
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Бадминтонистка из Индонезии сумела заменить ракетку прямо во время розыгрыша в финальном матче на Олимпиаде в Токио.

Грейсия Поли обнаружила проблему со снарядом во время розыгрыша при счете 18:10 в пользу индонезиек в финале против Китая, покинула площадку и сбегала за новой ракеткой.

Грейсия Поли (справа) убегает с площадки за новой ракеткой. Фото Скриншот трансляции "Матч!"
Грейсия Поли (справа) убегает с площадки за новой ракеткой. Фото Скриншот трансляции «Матч!»
Грейсия Поли протягивает руку за новой ракеткой. Фото Скриншот трансляции "Матч!"
Грейсия Поли протягивает руку за новой ракеткой. Фото Скриншот трансляции «Матч!»

Спортсменка смогла вернуться в розыгрыш и помочь выиграть 19-е очко в сете.

Грейсия Поли возвращается в игру после смены ракетки. Фото Скриншот трансляции "Матч!"
Грейсия Поли возвращается в игру после смены ракетки. Фото Скриншот трансляции «Матч!»

Сборная Индонезии в составе Грейсии Поли и Априйяни Рахаю завоевала золото, победив китаянок со счетом 21:19, 21:15.

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Иван Торопцев все материалы автора

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