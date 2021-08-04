Бадминтонистка из Индонезии заменила ракетку во время розыгрыша в финале Олимпиады

Бадминтонистка из Индонезии сумела заменить ракетку прямо во время розыгрыша в финальном матче на Олимпиаде в Токио.

Грейсия Поли обнаружила проблему со снарядом во время розыгрыша при счете 18:10 в пользу индонезиек в финале против Китая, покинула площадку и сбегала за новой ракеткой.

Грейсия Поли (справа) убегает с площадки за новой ракеткой. Фото Скриншот трансляции «Матч!»

Грейсия Поли протягивает руку за новой ракеткой. Фото Скриншот трансляции «Матч!»

Спортсменка смогла вернуться в розыгрыш и помочь выиграть 19-е очко в сете.

Грейсия Поли возвращается в игру после смены ракетки. Фото Скриншот трансляции «Матч!»

Сборная Индонезии в составе Грейсии Поли и Априйяни Рахаю завоевала золото, победив китаянок со счетом 21:19, 21:15.