В Интернете опубликован разговор легкоатлетки Тимановской с белорусскими чиновниками.

Youtube-канал Ник и Майк опубликовал видео разговора белорусских чиновников с бегуньей Кристиной Тимановской, которая прибыла на Олимпиаду в Токио. Спортсменка ранее заявила, что ее хотят насильно вернуть на родину и обратилась к МОК за помощью.

Разговор на записи длится около 20 минут. «СЭ» публикует фрагмент записи в текстовом варианте.

«Такая ситуация возникла, надо как-то ее разрешать, — сказал чиновник. — По-другому никак не получается. Поступило такое указание. Ты сегодня улетаешь домой. Только выслушай до конца. Не делай никаких поспешных выводов. Вся ситуация в том... К тебе очень большая просьба — ты приедь домой и нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передал слово в слово, как мне сказали, чтобы не было потом... Если ты хочешь выступать, выступать за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют.

Приедь, поедь домой или куда у тебя есть возможность поехать. К родителям — куда угодно. Просто отпусти эту ситуацию. Иначе, чем больше ты будешь дергаться... Знаешь, когда муха попадает в паутину, она чем больше крутится, тем больше запутывается. Вот и все. Так жизнь устроена. Мы совершаем глупости. Ты совершила глупость. Надеюсь, ты это понимаешь. Из нее надо как-то выходить».

По сообщению японских СМИ, спортсменка планирует попросить убежище в Австрии. Сейчас она находится в аэропорту Токио в сопровождении местных властей и полиции.

Бегунья ранее раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде-2020 без ее ведома. После этого в НОК Белоруссии заявили, что Тимановская прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

В МОК сделали заявление по ситуации с белорусской спортсменкой.