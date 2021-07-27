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Байлз подтвердила, что снялась с командных соревнований на Олимпиаде из-за психологических проблем

18:00
Симона Байлз. Фото Twitter
Симона Байлз. Фото Twitter
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз подтвердила, что снялась с соревнований в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио из-за психологических проблем.

«После выступления в опорном прыжке я просто не хотела продолжать дальше. Травма? Нет, просто небольшое повреждение моей гордости.

Мы должны защищать свой разум и свое тело, а не просто выходить и делать то, что мир хочет от нас», — цитирует Байлз журналист Кой Вайр в Twitter.

Ранее причиной снятия 24-летней американки называли травму, которую она получила при падении во время исполнения опорного прыжка.

Победителем в командном многоборье стала российская команда, которая набрала 169,528 балла. Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/CoyWire/status/1420024659177791490

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