Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз отказалась выступать на брусьях после неудачи в опорном прыжке. Вместо нее упражнение делала запасная американок на этом снаряде Джордан Чайлд.

Напомним, что женская сборная России по спортивной гимнастике идет на первом месте после первой смены в финале командного первенства. После опорного прыжка на счету россиянок 43,799 балла. На втором месте идет сборная США (42,732), третье место — у Франции (42,732).

Байлз в опорном прыжке показала худший результат (13,766) в первой смене.