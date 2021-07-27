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Байлз отказалась выступать на брусьях после неудачи в опорном прыжке

14:36
Симона Байлз. Фото Reuters
Симона Байлз. Фото Reuters
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз отказалась выступать на брусьях после неудачи в опорном прыжке. Вместо нее упражнение делала запасная американок на этом снаряде Джордан Чайлд.

Напомним, что женская сборная России по спортивной гимнастике идет на первом месте после первой смены в финале командного первенства. После опорного прыжка на счету россиянок 43,799 балла. На втором месте идет сборная США (42,732), третье место — у Франции (42,732).

Байлз в опорном прыжке показала худший результат (13,766) в первой смене.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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