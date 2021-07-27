Женская сборная России по спортивной гимнастике лидирует после первой смены в финале командного первенства
14:30
Женская сборная России по спортивной гимнастике идет на первом месте после первой смены в финале командного первенства.
После опорного прыжка на счету россиянок 43,799 балла. На втором месте идет сборная США (42,732), третье место — у Франции (42,732). Отметим, что четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз неудачно выступила в опорном прыжке, показав худший результат (13,766) в первой смене.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Командное первенство
Смена 1
1. Россия — 43,799
Лилия Ахаимова — 14,733
Ангелина Мельникова — 14,600
Владислава Уразова — 14,466
2. США — 42,732
3. Франция — 41,399
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю