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Женская сборная России по спортивной гимнастике лидирует после первой смены в финале командного первенства

14:30
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Женская сборная России по спортивной гимнастике идет на первом месте после первой смены в финале командного первенства.

После опорного прыжка на счету россиянок 43,799 балла. На втором месте идет сборная США (42,732), третье место — у Франции (42,732). Отметим, что четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз неудачно выступила в опорном прыжке, показав худший результат (13,766) в первой смене.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Командное первенство

Смена 1

1. Россия — 43,799

Лилия Ахаимова — 14,733

Ангелина Мельникова — 14,600

Владислава Уразова — 14,466

2. США — 42,732

3. Франция — 41,399

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Иван Торопцев все материалы автора

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