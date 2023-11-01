МОК офигел? Прокомментировал конфликт в Палестине так, что показал двойные стандарты в отношении России

Израильтяне не несут ответственности за действия правительства, считает МОК — но не допускает россиян на Олимпиаду.

Как говорится, дьявол в деталях, а когда речь идет о дьявольской мировой спортивной бюрократии — тем более. Именно поэтому так интересно следить за незначительными заявлениями и документами в отдаленных вкладках сайта МОК. Искать вкладки и добавлять в закладки, слава богу, легально. На этот раз нас интересует ответ МОК немецкому агентству DPA по поводу скандального случая с алжирским дзюдоистом Фетхи Нурином. Для России это более чем актуально.

Арабы, израильтяне и индивидуальная ответственность

Нурин со своим тренером был дисквалифицирован на 10 лет международной федерацией после того, как снялся с соревнований после жеребьевки на Играх в Токио. Снялся он, чтобы избежать возможной встречи во втором круге с Тохаром Бутбу из Израиля. Подобные инциденты постоянно происходят на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Это попросили прокомментировать представителя МОК — ответ убил:

«МОК привержен концепции индивидуальной ответственности, и спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Если имеет место дискриминационное поведение спортсмена или официального лица, МОК будет работать с соответствующим национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, чтобы обеспечить принятие оперативных мер», — цитирует представителя МОК Deutsche Presse Agentur.

Пара слов об информационной гигиене — DPA критикуют за политические предпочтения, а один раз они громко опростоволосились, правда 59 лет назад, — выдали фейковое сообщение о смерти Никиты Хрущева. Но все же исходим из того, что нынешняя информация — не фейк. Понятно, что израильско-палестинский конфликт — главная тема для мирового сообщества, и в Париже МОК снова придется решать ворох проблем, с этим связанный, не говоря уже о проблемах французских спецслужб.

Агентство пишет о палестинском борце Раббия Халиле, который тренируется в Германии и хочет выступать в Париже, но с готовностью говорит, что не стал бы соревноваться со спортсменами из Израиля «не по религиозным соображениям, а потому, что между обоими народами всегда была война». Он надеется, что бойкотировать израильтян будет все больше коллег.

Томас Бах. Фото Reuters

При чем тут Россия?

Однако российских спортсменов в данных обстоятельствах должна интересовать первая фраза заявления представителя МОК. Итак, когда речь об Израиле, то спортсмены не несут ответственности. Если о России и Белоруссии — получается, несут. Смотрите, не перепутайте.

Нюансы тут, конечно, сложнее — МОК устами Томаса Баха тоже официально заявляет, что россияне не равно российское правительство, и не поддерживает дискриминацию даже в отношении наших атлетов. И в том числе были смягчены рекомендации международным федерациям по допуску. Но изменило это картину процентов на десять — многие федерации плюнули на них или занялись придумыванием своих фильтров.

Впрочем, даже если окажется, что представителя МОК «неправильно поняли», то пресс-службе в панамку, простите, в электронную почту можно накидать с десяток похожих спорных случаев. Турецкие военные стоят в Сирии и периодически заходят в Ирак, оккупируют Северный Кипр, Марокко контролирует большую часть Западной Сахары, Армения утверждает, что азербайджанские войска зашли на ее суверенную территорию — не в Нагорный Карабах. Не хочет ли МОК разобраться с этими случаями? Впрочем, «этодругизм» в терминальной стадии — не что-то новое в мировой политике.

Бах уже отвечал на подобные обвинения — и тогда сказал: «Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто: с одной стороны, наша миссия — объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия еще более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта, потому что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию, это были бы просто хорошие соревнования». По его словам, строгость санкций в отношении России была вызвана беспрецедентностью ситуации, связанной с нарушением олимпийского перемирия.

Что огорчает даже больше и что зависит от нас самих — российские спортсмены не хотят бороться за свою субъектность и свои права. За полтора года никаких коллективных писем, фотографий с хештегом и тому подобное, что так любят и умеют в Штатах. Понятно, что Бах вряд ли растрогается от фотографий, но пиар нужен не меньше, чем кабинетная работа. И может быть, как раз поэтому израильтян/турок ни от чего не отстраняют, а мы второй год ждем от МОК снисхождения.