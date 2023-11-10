МОК всегда игнорировал нарушение олимпийского перемирия. Почему он вспомнил о нем сейчас?

Колонка политолога — о двойных стандартах Томас а Бах а.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом судорожно ищет оправдания своим невнятным действиям в отношении России. Ему становится все сложнее прикрываться формулировками «в интересах спортсменов» и выдуманными категориями(«территориальная целостность НОК»). Разница в действиях России и Израиля была понятна уже в первые часы операции «Потоп Аль-Акса», сейчас о ней не говорят разве что самые ангажированные персонажи. Как следствие, все больше вопросов к Томасу Баху и его организации даже у жителей западных стран, ждущих от МОК решительных действий, а не только запоздалого выражения обеспокоенности. И здесь Международный комитет, желая сохранить лицо, снова решил притянуть за уши красивую формулировку — на этот раз «олимпийское перемирие». И снова неловко, и снова невпопад.

Что представляет собой олимпийское перемирие?

Олимпийское перемирие - это понятие из резолюции 48/11 от 25 октября 1993 года. В ней Генеральная Ассамблея призвала государства-члены соблюдать прекращение огня в течение всего срока проведения Олимпийских игр, а также в течение семи дней до и семидней после них. 25 октября 2023 года резолюция отметила свое 30-летие. Парадоксально, что МОК вспомнил о ней для оправдания действий Израиля, который именно 25 октября нанес удар по району Кфар-Килла на юге Ливана, а также по лагерю беженцев Эль-Магазив секторе Газа. Несмотря на потери среди мирного населения, МОК воздержался от комментариев, ведь головная олимпийская организация накладывает санкции, только если военные действия ведутся в дни Олимпиады и Паралимпиады, неделю до и неделю послеэтих Игр.

Томасу Баху нет дела ни до резолюций ООН (арабскую резолюцию о прекращении огня в секторе Газа от 27 октября 2023 года он игнорирует), ни до самой ООН. В день 30-летия документа об олимпийском перемирии Израиль прекратил выдачу виз представителям ООН - после того, как генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что у нападения ХАМАС на Израиль 7 октября была причина — длительное притеснение палестинского народа. Если МОК свято чтит позицию ООН, то почему игнорирует не только военные действия, но и выпады воюющей стороны против самой Организации Объединенных наций? За месяц бомбардировок Газы Израилем погибло 88 сотрудников ООН, больше, чем в любой другой месяц за весь период существования организации.

Обосновывая разницу своего отношения к действиям Израиля и России, МОКкак бы сказал следующее: он не против военных конфликтов как таковых, да и гибель мирных жителей отдельных стран (почему-то преимущественно восточных), геноцид и применение запрещенных ООН фосфорных бомб его не беспокоит. Главное, чтобы все это было не в разгар главного олимпийского праздника. В дни Игр убивать мирных жителей нельзя, а в остальные периоды, по мнению МОК,- можно, даже если это становится самым кровавым событием последних 30 лет.

Напомню, что за месяц военных действий Израиля в секторе Газа было убито 10 165 палестинцев, из которых больше 70 процентов — дети, женщины и пожилые люди. В ходе израильских авиаударов журналистов погибло больше, чем за все остальные конфликты последних 30 лет, а количество взрывчатки, сброшенной на территорию сектора Газа ВВС Израиля, в три раза превышает мощность атомной бомбы в Хиросиме. Но все это не в период Олимпийских игр и «олимпийского перемирия», поэтому беспокойства МОК не вызывает...

Фото Global Look Press

А наказывал ли МОК за нарушение олимпийского перемирия раньше?

Позиция МОК как организации, якобы активно содействующей миру, не выдерживает аргументации про разницу отношения к России и Израилю. Слишком уж разрушительно то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. Но, возможно, МОК всегда был принципиален хотя бы в отношении военных действий и конфликтов в период олимпийского перемирия? Ответ очевиден: нет, не был.

Так, американские ВВС 12 августа 2004 года, за день до открытия летних Олимпийских игр в Афинах, нанесли удар по иракскому городу Эль-Кут, в результате чего погибли больше 70 человек. Спустя несколько дней, уже в период самой Олимпиады, США ударили по городу Самарра, где были убиты 13 человек, больше 80 получили ранения. Пока Игры проводились в Греции, американскими вооруженными силами велись бои в иракском городе Неджеф. Санкций за нарушение олимпийского перемирия не было.

В разгар следующих Игр, которые проводились с 10 по 26 февраля в Турине, американскими спецслужбами был совершен подрыв мечети Аль-Аскари в иракском городе Самарра, в результате чего только за первые сутки скончалось больше тысячичеловек, еще несколько дней люди умирали в госпиталях. Несмотря настремление США обвинить в подрыве Аль-Каиду (террористическая организация, запрещена в России), даже противоборствующие силы шиитов и суннитов сошлись во мнении, что это дело рук американцев, желающих стравить мусульман на Ближнем Востоке. Из-за подрыва мечети в Ираке 22 февраля, в разгар Олимпийских игр, МОК 24 февраля не отстранил атлетов американской сборной.

В день открытия летних Олимпийских игр-2008 в Пекине Грузия начала обстрел города Цхинвала в Южной Осетии. К слову, уже тогда было понятно, что данное событие было приурочено к указанной дате американскими кураторами грузинских вооруженных сил в целях размывания в глобальном информационном пространстве темы триумфальных китайских Олимпийских игр. Безусловно, никаких санкций не последовало.

За несколько недель до начала Олимпийских игр в Сочи на Украине начались события кровавого Майдана в Киеве, которые продолжались с конца ноября 2013 года вплоть до 23 февраля 2014-го. Пик кровавых событий выпал на 18 февраля, когда Томас Бах посещал соревнования в олимпийской столице. Телевизионная картинка сменялась с кадров улыбающегося Баха на кадры вооруженных столкновений в Киеве, но о санкциях за массовые убийства на Украине никто в МОК даже не думал.

Ровно через три дня после закрытия Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Турция начала операцию «Щит Евфрата» в Сирии. Тогда же в рамках второй интервенции в Ливию ВВС США бомбили город Сирт. А Израиль нанес удары по сектору Газа в ночь с 21 на 22 августа 2016 года, через несколько часов после церемонии закрытия главного олимпийского праздника.

В период зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане в 2018 годуамериканские вооруженные силы участвовали в боях близ сирийского города Хашама, наносили по нему авиаудары, а также атаковали сирийских военных беспилотниками в городе Аль-Табия. Санкций МОК опять не последовало, хотя у руля головной олимпийской организации уже тогда стоял Томас Бах.

А ведь избирательность наказания убивает саму идею справедливости.

Фото Global Look Press

Содействует ли миру проукраинская позиция МОК?

Помимо резолюции 48/11 от 25 октября 1993 года олимпийское перемирие также упоминается в10-м пункте Декларации тысячелетия ООН от 8 сентября 2000 года. Организация рекомендует государствам-членам соблюдать «олимпийское перемирие» индивидуально и коллективно и поддерживать Международный олимпийский комитет в его усилиях по поощрению мира и взаимопонимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов. И в этой формулировке, коль уж МОК решил уделить ей такое внимание, интересно буквально все.

«Мы настоятельно призываем». Согласно Уставу ООН решения Генеральной Ассамблеи имеют рекомендательный характер, они не имеют обязательной юридической силы. Другими словами, «мы настоятельно призываем» не означает «мы обязываем», поэтому в период Олимпийских игр с начала 2000-х годов войны как велись, так и ведутся.

«Мы настоятельно призываем поддерживать Международный олимпийский комитет в его усилиях по поощрению мира и взаимопонимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов». А есть ли реальные усилия МОК по поощрению мира? Игнорирование примеров нарушения олимпийского перемирия приведены выше в избытке. Отстранение атлетов двух стран без суда и следствия (и в прямом, и в переносном смысле) не являются «усилиями по поощрению мира».

Помог ли как-то Томас Бах сторонам конфликта на Украине прийти к миру и согласию? Предлагал ли Томас Бах себя или свою организацию в качестве медиатора? Нет, МОК во главе с немецким фехтовальщиком молниеносно и бескомпромиссно занял позицию одной из сторон конфликта. Более того, всячески это подчеркивает. «МОК солидарен с Украиной», — открыто говорят члены МОК. Содействует ли установлению мира откровенная проукраинская позиция МОК? Нет, не способствует.

Выражал ли МОК или Томас Бах хотя бы обеспокоенность происходящим до отстранения атлетов? Нет, отстранение было осуществлено скоропалительно. Хотя как показывают события на Ближнем Востоке, МОК может держать драматичную паузу. Сейчас он не вмешивается в происходящее, не призывает Израиль к прекращению огня, к сохранению жизней мирных граждан. МОКне вспоминает даже о детях, хотя их в Палестине за месяц израильских бомбардировок погибло больше, чем за последние десятилетия во всех вооруженных конфликтах в мире вместе взятых. ООН призывает придерживаться олимпийского перемирия, чтобы содействовать стараниям МОК по поощрению мира, но этих старанийпросто нет.

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Неуклюжие ссылки МОК на олимпийское перемирие

Может ли Томас Бах на основании резолюции ООН или Декларации тысячелетия ООН накладывать санкции на суверенное государство? Тексты резолюции ООН и Декларации тысячелетия обращены к странам-членам организации. Они носят рекомендательный характер и не определяют санкции. Для того чтобы МОК мог накладывать санкции по указанному основанию, это должно быть определено в Олимпийской хартии и других нормативных актах организации. При этом должно четко быть описано нарушение олимпийского перемирия и последствия за него. Однако его нет. И возникает вопрос: если ООН не накладывает санкции на государства-члены, то может ли это делать международная общественная спортивная организация? Ответ очевиден.

Поэтому попытка прикрыть нарушением «олимпийского перемирия» русофобскоестремление отстранить российских атлетов из мирового спорта выглядит нелепо и неуклюже, как и все, что делает МОК в последние месяцы. Я рада, что МИД России выразил свою позицию по поводу дискриминации атлетов из России по гражданскому и национальному признаку со стороны МОК. Теперь я также надеюсь, что ООН порекомендует МОК вспомнить о своей миссии «по поощрению мира» и призовет главную олимпийскую организацию обратиться к Израилю с призывом остановить уничтожение мирных жителей в секторе Газа, в соответствие с не менее значимой резолюцией Генассамблеи ООН от 27 октября 2023 года.

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