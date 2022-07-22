Как выглядел самый жуткий позор в олимпийской истории. Дичь в Риме-1960

Пятиборцы из Туниса, кажется, поставили себе целью стать худшей командой всех времен.

Мы привыкли, что олимпийские истории обычно посвящены невероятным успехам, преодолению и триумфам. Но есть и оборотная сторона медалей — жуткие спортивные провалы, в которые регулярно попадают участники Игр. Одна из причин, почему на соревнованиях такого уровня случаются фейлы, — бесконечные попытки МОК расширить географию участников. В результате на Олимпиадах плечом к плечу порой оказываются суперзвезды и атлеты уровня первенства водокачки. В эпоху масс-медиа и соцсетей такие странные герои тоже находят своих фанатов. Но на самом деле спортивные «чайники» атакуют Игры уже давно. И одними из первопроходцев в этом плане в 1960-м году стали пятиборцы из Туниса — возможно, худшая команда в истории этого вида спорта. И не только его.

Детище Кубертена

Для начала надо отметить, что современное пятиборье придумал лично основатель МОК Пьер де Кубертен. Придумал по образцу античных Олимпиад, где состязания по базовых армейским дисциплинам вообще считались самыми престижными. «Пятиборье станет достойной проверкой моральных качеств человека, его физических возможностей и навыков и таким образом даст нам идеального, разностороннего атлета», — уверял французский барон. В программу пятиборья он включил дисциплины, которые изучались в военных вузах того времени: конный кросс (со временем он был заменен на конкур, а сейчас и вовсе на грани отмены), стрельба из боевого оружия (сейчас — из лазерного), плавание, фехтование и бег по пересеченной местности.

Первое время в соревнованиях по пятиборью выступали только военные, а женщин на Олимпиадах в этом виде не было до 2000 года. Зато с 1952 по 1992 год проводились командные старты, в которых от страны выступали по три спортсмена, а их результаты суммировались. Несмотря на сложность организации соревнований, отказываться от пятиборья МОК не хочет. Одна из причин — дань уважения основателю олимпийского движения. Правда, без изменений в последние годы не обошлось. Кросс и стрельбу совместили в один вид — лазер-ран. А конкур после скандала с избиением лошади на Играх в Токио сейчас меняют на полосу препятствий.

Конкур был не только одной из сложнейших дисциплин, но и самой опасной. Кони доставались спортсменам в ходе жеребьевки, и знакомились с животными пятиборцы за 20 минут до старта. Отсутствие возможности привыкнуть к скакуну, узнать его характер приводило к неприятным ситуациям. Иногда лошади просто отказывались слушать наездников, а порой сбрасывали их из седла. Такая ситуация произошла на Олимпиаде-1960 в Риме, тогда сборная Туниса по пятиборью запомнилась зрителям самым провальным выступлением в олимпийской истории вида спорта.

«Подвиг» Туниса

В 1956 Тунис обрел независимость от Франции, а через четыре года отправился на свои первые Олимпийские игры. В пятиборье страну представляли Лакдар Бузид, Хабиб Бен Аззаби и Ахмед Эннаки. Какова их предыдущая и последующая спортивная судьба — неизвестно. Выступление на Играх в Риме — это единственное, чем они отметились в истории. Зато как отметились — только одну из пяти дисциплин (бег) африканцы прошли без происшествий. В остальных либо были скандалы и дисквалификации, либо ситуация чуть не доходила до ЧП.

В конкуре спортсмены должны быть максимально уверены в своих навыках и технике, чтобы заставить лошадь работать в тандеме. У спортсменов из Туниса это так и не получилось. Во время выступления никто из них не смог удержаться в седле, и все трое оказались на земле. За конкур команда не получила ни единого очка. Плавание прошло чуть успешнее, однако чуть не обернулось трагедией. Во время заплыва Ахмеда Эннаки было очевидно, что спортсмен не в состоянии держаться на воде и начинает тонуть. Судьи пришли на помощь и вытащили олимпийца из бассейна. Но результат был плачевен: команда из Франции, которая стала ближайшим соперником Туниса в этой дисциплине, заработала почти на тысячу очков больше дебютантов.

Если сейчас стрельба в пятиборье ведется из лазерного оружия, которое не может привести к серьезным травмам, то в 1960 году спортсмены соревновались в пулевой стрельбе. О технике безопасности спортсмены из Туниса явно не задумывались, ведь их главной целью было заработать очки. Сконцентрировавшись на этой задаче, африканцы стреляли так, что пули пролетали слишком близко от судей. Во избежание смертоубийства одного из слишком ретивых тунисцев отстранили от этого старта.

Фехтование прошло без происшествий, но не без скандала. Пробовать свои силы в этой дисциплине все трое спортсменов не стали. Они решили доверить это дело тому, кто был в этом лучше остальных (хотя это и запрещено правилами). Провернуть они хотели это таким образом: раз за разом на дорожку должен был выходить один и тот же спортсмен, который просто переодевался в форму товарищей по команде и прятал лицо за маской. Конечно, оказалось, что маска скрывает лицо не настолько сильно. Обман был раскрыт, а спортсмены — дисквалифицированы.

Несмотря на старания, смекалку и смелость, выступление команды Туниса судьи не оценили. По итогам всех дисциплин команда заработала 5126 очков и оказалась на последнем, 17-м месте. Германия, которая расположилась на строчку выше, закончила соревнования с 10940 очками. Пропасть в 5000 очков от ближайшего соперника в командном пятиборье можно сравнить с отставанием от победителя на 75 метров в беге на сто метров, проще говоря — это настоящий кошмар. Олимпийские игры-1960 стали первыми и последними для этих пятиборцев из Туниса. На родине за такой позор их явно не похвалили. Во всяком случае, в данном виде спорта на Олимпиадах эта сборная больше не выступала никогда.

Главное — участие

Впрочем, у пятиборцев из Туниса впоследствии оказалось очень много последователей. Например, нескладный британский прыгун с трамплина Эдди Эдвардс в Калгари-1988 или кенийский лыжник Филипп Бойт в Нагано-1998. Так своеобразно вписал свое имя в историю пловец из Экваториальной Гвинеи Эрик Муссамбани. В 2000 году МОК выделили для этой африканской страны квоту на турнире по плаванию на Играх в Сиднее. Но сборной по этому виду спорта в Экваториальной Гвинее не было. Тогда национальный олимпийский комитет просто дал объявление в газете о поиске пловца, на которое и откликнулся Эрик.

Тренироваться ему пришлось без тренера в 13-метровом бассейне — других вариантов не было. Дистанцию в 100 метров, которую необходимо было проплыть на Олимпиаде, Эрик до Сиднея-2000 не преодолевал никогда. Для попадания в общую сетку соревнований Муссамбани должен был показать в квалификации результат быстрее 1 минуты 10 секунд. Однако спортсмен плыл так плохо, что в итоге добрался до финиша за 1 минуту 52 секунды. Этот результат стал худшим в истории Олимпийских игр на стометровке. Но превратиться в героя Эрику это не помешало. Самое удивительное, что он не бросил плавание и впоследствии стал тренером сборной своей страны по этому виду спорта. В общем, олимпийский принцип «главное не победа, а участие» — это не всегда условность.