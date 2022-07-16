МОК отобрал золотые медали у Швеции и Норвегии и отдал их индейцу. Справедливость восстановлена

Удивительная история поиска правды спустя 110 лет — красивая, но спорная с юридической точки зрения.

Международный олимпийский комитет правит медальный зачет не только последних Игр — накануне закончилась вековая эпопея с золотой медалью Олимпиады-1912 американского уникума Джима Торпа. Его объявили единоличным победителем соревнований в легкоатлетическом пятиборье и десятиборье — через 110 лет после их проведения.

В чем заключался спор?

Торп, этнический индеец, выиграл обе дисциплины с огромным отрывом. В пятиборье он стал первым в четырех из пяти дисциплин, уступив лишь в метании копья, которое впервые взял в руки за три месяца до Олимпиады. В десятиборье — «привез» серебряному призеру 700 очков. Причем перед последним днем кто-то украл обувь Торпа, и он искал туфли по всему стадиону, пока случайно не нашел чьи-то чужие в мусорной урне.

На закрытии Олимпиады король Швеции Густав V обратился к спортсмену со словами: «Сэр, вы величайший атлет в мире». Однако последнее может быть легендой, так как никаких камер и толп папарацци вокруг спортсменов тогда не наблюдалось, а написали об этой фразе сильно позже современников. Русский царь Николай II преподнес спортсмену в подарок серебряный драккар, инкрустированный драгоценностями — по-видимому, ожидая победы фаворита, шведа Уго Висландера. Сейчас бы наверняка сказали — зачем дарить помпезное украшение какому-то американцу, когда у самих дороги не достроены? Впрочем, Николаю вскоре это самое и сказали — через пять лет.

Торпа действительно признавали лучшим атлетом первой половины XX века по опросу спортивных журналистов мира в 1950 году. И даже лучшим американским спортсменом века по опросу зрителей ABC — это при живых Мохаммеде Али и Майкле Джордане. Торп был действительно настоящим атлетом новой формации и опередил время — он играл в баскетбол, бейсбол, хоккей, теннис, американский футбол, занимался стрельбой из лука и плаванием, а не той же Олимпиаде стал четвертым в прыжках в высоту и седьмым в длине.

Возможно, причиной признания стала история Торпа, который провел всю жизнь в статусе лишенного побед. Уже в 1913 году у Торпа отобрали все медали и аннулировали результаты. Причина — его игра в одной из полупрофессиональных бейсбольных лиг США перед Олимпиадой. За эту деятельность он получал деньги, а значит, нарушал правила любительского спорта, которые на тот момент были установлены МОК (официально профессионалов допустили только в 1988 году). Золотые медали передали норвежцу Фердинанду Бье и шведу Уго Висландеру.

Джим Торп. Фото Global Look Press

Борьба за светлое имя

Решение было принято по букве закона, но повлекло за собой длительные последствия. Через 30 лет после смерти Торпа, в 1983 году, МОК согласился признать его олимпийским чемпионом наравне со своими соперниками. Основанием было выбрано то, что дисквалификация выносилась через полгода после Олимпиады-1912, а официально на оспаривание и лишение медалей отводилось 30 дней. То есть чиновники нашли лазейку, не оспаривая суть нарушения. Тут показательна позиция Эвери Брендеджа, который возглавлял МОК в 1952 — 1972 годах. Он был партнером Торпа по сборной именно в этих дисциплинах — пятиборье и десятиборье — и блокировал любые попытки вернуть Торпу золотые медали, указывая, что нарушение действительно было и нельзя переигрывать правила по ходу пьесы. Тоже, согласитесь, справедливо. А сколько современников Торпа могли бы заработать, узнав, что играть за деньги все-таки можно?

Впрочем, Брендедж был идеалистом, и у него тоже были заскоки. Он раздавал дисквалификации за любые проявления склонности к капитализации своих успехов. В свое время он, работая в ИААФ, снял легендарного бегуна Нурми с Игр 1932 года, а в 1972-м не допустил до Олимпиады австрийского лыжника Карла Шранца, назвав его «ходячим биллбордом».

Награду тогда получила семья Торпа. А спустя еще 40 лет, вчера, МОК окончательно постановил признать Торпа единоличным победителем — хотя не было ли это лишним? Здесь закрадываются подозрения в том, что сделано это, чтобы убрать любые подозрения в дискриминации — ведь не только темнокожие в США борются за свои права, но и индейцы, пострадавшие не меньше, еще и на своей исторической земле. Петиция под названием Bright Path Strong собрала в 2021 году 75 тысяч подписей, а многолетний член МОК Анита Дефранц назвала решение 1913 года «одной из самых вопиющих судебных ошибок в истории спорта».

Причем сам швед и норвежец, по воспоминаниям историков, не признавали себя олимпийскими чемпионами после решения о дисквалификации и говорили, что обладатель золота — Торп. Нынешнее решение было принято при согласии олимпийских комитетов Швеции и Норвегии и представителей семей Висландера и Бье.

Джим Торп. Фото Getty Images

У Торпа уникальная история

Индейское имя Торпа идеально подходило для названия какого-нибудь советского совхоза — его звали Светлый Путь, или Уа-То-Хак на языке саук-фокс. Сейчас на нем говорят несколько сотен человек, язык на грани исчезновения. Племя потаватоми, к которому принадлежал род Торпа, насчитывает 43 тысячи человек. Именно оно и повело праведную борьбу за возвращение светлого имени Светлому Пути — поэтому петиция называлась Bright Path Strong. Причем в 1913 году Торп писал спортивным чиновникам в ответ на дисквалификацию, прося сделать для него послабление — «ведь я всего лишь индейский студент».

Сам Светлый Путь, конечно, уже не может порадоваться возвращению победы — его нет в живых с 1953 года. Это ставит философский вопрос — а стоит ли что-то менять в прижизненных достижениях уже умерших людей? Когда они все равно не смогут об этом узнать.

Однако в данном случае есть бенефициары этого решения. Например, индейские племена. Они уж точно пережили за XX век не мало несправедливости — а теперь могут порадоваться. Представитель племени потаватоми сказала, что очень благодарна МОК за это решение и отметила, что Торп стал примером для наших людей на поколения вперед. Даже Томас Бах подобрел: «Мы приветствуем тот факт, что благодаря большому участию Bright Path Strong удалось найти решение. Это самая исключительная и уникальная ситуация, которая была разрешена экстраординарным жестом фэйр-плей со стороны соответствующих национальных олимпийских комитетов».

Это лишний раз напоминает нам, насколько относительны все события и результаты в масштабах истории, а вечно лишь время. Поэтому ко всему происходящему сейчас относиться с известной долей отрешенности — «в долгосрочной перспективе мы все мертвы», как говорил экономист Джон Мейнард Кейнс.