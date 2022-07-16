МОК отобрал золотые медали у Швеции и Норвегии и отдал их индейцу. Справедливость восстановлена
Международный олимпийский комитет правит медальный зачет не только последних Игр — накануне закончилась вековая эпопея с золотой медалью Олимпиады-1912 американского уникума Джима Торпа. Его объявили единоличным победителем соревнований в легкоатлетическом пятиборье и десятиборье — через 110 лет после их проведения.
В чем заключался спор?
Торп, этнический индеец, выиграл обе дисциплины с огромным отрывом. В пятиборье он стал первым в четырех из пяти дисциплин, уступив лишь в метании копья, которое впервые взял в руки за три месяца до Олимпиады. В десятиборье — «привез» серебряному призеру 700 очков. Причем перед последним днем кто-то украл обувь Торпа, и он искал туфли по всему стадиону, пока случайно не нашел чьи-то чужие в мусорной урне.
На закрытии Олимпиады король Швеции Густав V обратился к спортсмену со словами: «Сэр, вы величайший атлет в мире». Однако последнее может быть легендой, так как никаких камер и толп папарацци вокруг спортсменов тогда не наблюдалось, а написали об этой фразе сильно позже современников. Русский царь Николай II преподнес спортсмену в подарок серебряный драккар, инкрустированный драгоценностями — по-видимому, ожидая победы фаворита, шведа Уго Висландера. Сейчас бы наверняка сказали — зачем дарить помпезное украшение какому-то американцу, когда у самих дороги не достроены? Впрочем, Николаю вскоре это самое и сказали — через пять лет.
Торпа действительно признавали лучшим атлетом первой половины XX века по опросу спортивных журналистов мира в 1950 году. И даже лучшим американским спортсменом века по опросу зрителей ABC — это при живых Мохаммеде Али и Майкле Джордане. Торп был действительно настоящим атлетом новой формации и опередил время — он играл в баскетбол, бейсбол, хоккей, теннис, американский футбол, занимался стрельбой из лука и плаванием, а не той же Олимпиаде стал четвертым в прыжках в высоту и седьмым в длине.
Возможно, причиной признания стала история Торпа, который провел всю жизнь в статусе лишенного побед. Уже в 1913 году у Торпа отобрали все медали и аннулировали результаты. Причина — его игра в одной из полупрофессиональных бейсбольных лиг США перед Олимпиадой. За эту деятельность он получал деньги, а значит, нарушал правила любительского спорта, которые на тот момент были установлены МОК (официально профессионалов допустили только в 1988 году). Золотые медали передали норвежцу Фердинанду Бье и шведу Уго Висландеру.
Борьба за светлое имя
Решение было принято по букве закона, но повлекло за собой длительные последствия. Через 30 лет после смерти Торпа, в 1983 году, МОК согласился признать его олимпийским чемпионом наравне со своими соперниками. Основанием было выбрано то, что дисквалификация выносилась через полгода после Олимпиады-1912, а официально на оспаривание и лишение медалей отводилось 30 дней. То есть чиновники нашли лазейку, не оспаривая суть нарушения. Тут показательна позиция Эвери Брендеджа, который возглавлял МОК в 1952 — 1972 годах. Он был партнером Торпа по сборной именно в этих дисциплинах — пятиборье и десятиборье — и блокировал любые попытки вернуть Торпу золотые медали, указывая, что нарушение действительно было и нельзя переигрывать правила по ходу пьесы. Тоже, согласитесь, справедливо. А сколько современников Торпа могли бы заработать, узнав, что играть за деньги все-таки можно?
Впрочем, Брендедж был идеалистом, и у него тоже были заскоки. Он раздавал дисквалификации за любые проявления склонности к капитализации своих успехов. В свое время он, работая в ИААФ, снял легендарного бегуна Нурми с Игр 1932 года, а в 1972-м не допустил до Олимпиады австрийского лыжника Карла Шранца, назвав его «ходячим биллбордом».
Награду тогда получила семья Торпа. А спустя еще 40 лет, вчера, МОК окончательно постановил признать Торпа единоличным победителем — хотя не было ли это лишним? Здесь закрадываются подозрения в том, что сделано это, чтобы убрать любые подозрения в дискриминации — ведь не только темнокожие в США борются за свои права, но и индейцы, пострадавшие не меньше, еще и на своей исторической земле. Петиция под названием Bright Path Strong собрала в 2021 году 75 тысяч подписей, а многолетний член МОК Анита Дефранц назвала решение 1913 года «одной из самых вопиющих судебных ошибок в истории спорта».
Причем сам швед и норвежец, по воспоминаниям историков, не признавали себя олимпийскими чемпионами после решения о дисквалификации и говорили, что обладатель золота — Торп. Нынешнее решение было принято при согласии олимпийских комитетов Швеции и Норвегии и представителей семей Висландера и Бье.
У Торпа уникальная история
Индейское имя Торпа идеально подходило для названия какого-нибудь советского совхоза — его звали Светлый Путь, или Уа-То-Хак на языке саук-фокс. Сейчас на нем говорят несколько сотен человек, язык на грани исчезновения. Племя потаватоми, к которому принадлежал род Торпа, насчитывает 43 тысячи человек. Именно оно и повело праведную борьбу за возвращение светлого имени Светлому Пути — поэтому петиция называлась Bright Path Strong. Причем в 1913 году Торп писал спортивным чиновникам в ответ на дисквалификацию, прося сделать для него послабление — «ведь я всего лишь индейский студент».
Сам Светлый Путь, конечно, уже не может порадоваться возвращению победы — его нет в живых с 1953 года. Это ставит философский вопрос — а стоит ли что-то менять в прижизненных достижениях уже умерших людей? Когда они все равно не смогут об этом узнать.
Однако в данном случае есть бенефициары этого решения. Например, индейские племена. Они уж точно пережили за XX век не мало несправедливости — а теперь могут порадоваться. Представитель племени потаватоми сказала, что очень благодарна МОК за это решение и отметила, что Торп стал примером для наших людей на поколения вперед. Даже Томас Бах подобрел: «Мы приветствуем тот факт, что благодаря большому участию Bright Path Strong удалось найти решение. Это самая исключительная и уникальная ситуация, которая была разрешена экстраординарным жестом фэйр-плей со стороны соответствующих национальных олимпийских комитетов».
Это лишний раз напоминает нам, насколько относительны все события и результаты в масштабах истории, а вечно лишь время. Поэтому ко всему происходящему сейчас относиться с известной долей отрешенности — «в долгосрочной перспективе мы все мертвы», как говорил экономист Джон Мейнард Кейнс.