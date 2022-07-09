Как ЮАР жила под спортивными санкциями 30 лет. Опыт большой спортивной страны

Как южноафриканские спортсмены выживали в мировом спорте на протяжении десятилетий.

31 год назад, 9 июля 1991 года, было официально объявлено об окончании политики апартеида в ЮАР. Из-за нее в течение трех десятилетий страна находилась под действием различного рода санкций, в том числе и спортивных. Некоторые из них, например экономические, были не слишком эффективны, но к началу 1990-х страна все-таки сменила политический курс. Хотя спортивные наказания не были однозначны: они то снимались, то вводились вновь, а во многих видах спортивные организации и целые страны искали пути, как продолжить сотрудничество с южноафриканцами. «СЭ» рассказывает, как ЮАР выживала в мировом спорте на протяжении десятилетий. Не ради того, чтобы высказать симпатию режиму апартеида, а ради изучения опыта. Ведь спортсмены из этой страны тоже в какой-то степени были заложниками большой политики.

Сосед Манделы добился бойкота

Первые признаки расизма в спорте в Южной Африке проявились в конце XIX века, когда черных игроков в крикет (в Америке — в бейсболе) перестали допускать к матчам. Хотя официально политика расовой сегрегации была провозглашена в 1948 году — «цветным» запрещалось играть за сборную страны. После этого Южная Африка участвовала в Олимпиадах и на всех международных соревнованиях, но внутри страны и по всему миру (в основном благодаря усилиям левых) росло протестное движение.

Наиболее известным его представителем стал журналист, поэт и педагог Деннис Брутус, который искал встречи с руководством МОК, но в итоге попал в тюрьму. Удивительная у человека история: в его роду были, кажется, все народы мира от готтентотов до малайцев и европейцев, но его объявили «цветным». После заключения в тюрьму в 1960-м он бежал в Мозамбик, но там Брутуса схватила португальская тайная полиция и выдала на родину. В итоге он сидел в соседних с Нельсоном Манделой камерах на острове Роббен, а через несколько лет был выдавлен за рубеж. Но усилия активиста не пропали даром — в 1964 году ЮАР не пустили на Олимпийские игры.

В теннисе дошло до драки на Кубке Дэвиса

Параллельно развивался бойкот в футболе — в 1961 году южноафриканцев выставили из ФИФА, но президент организации Стэнли Роуз предлагал оригинальный выход из ситуации — на чемпионат мира 1966 года в случае квалификации ЮАР посылает команду из белых, а в 1970-м — только из черных. Власти от предложения отказались, и тогда страну отлучили от футбола окончательно.

Интересно обстояли дела в теннисе. Там южноафриканцы остались, причем даже в Кубке Дэвиса, но сборную перевели из Африки в зону Америки. В 1978 году ЮАР выпало играть с командой США, и все дошло до мордобоя прямо на корте — во время матча на площадку выбежали протестующие против апартеида, и двоим из них выписал несколько ударов ракеткой главный тренер американской сборной Тони Траберт. Заметка Washington Post расписывает произошедшее в сочных деталях.

Но наиболее неоднозначная ситуация сложилась в регби и крикете — видах спорта, где ЮАР традиционно сильна. К южноафриканским регбистам, где также было разрешено играть только белым, приезжали лучшие сборные мира — Франция, Англия, Новая Зеландия, и хотя это постоянно сопровождалось скандалами в прессе и бойкотами отдельных игроков, практика продолжалась до середины 1980-х, пока наконец ЮАР не сняли с Кубка мира. После победы на домашнем турнире 1995 года, первом большом мероприятии после провозглашения новой политики, президент местной федерации и олигарх Луис Ляут сказал, что «другие просто боялись наших побед».

В крикете забойщиками бойкота стали Индия и Пакистан, особенно рьяно защищавшие права цветных рас. В 1968 году в ЮАР должен был приехать и играть за сборную Англии Базил д'Оливейра, южноафриканец португальских и индийских корней.

После долгих попыток вывести его из состава сборной, критики в прессе, попыток подкупить с участием южноафриканских табачных компаний (поступило предложение занять пост в одной из них с солидной зарплатой 4 тысячи фунтов в месяц) тур англичан пришлось отменить — д'Оливейра играл прекрасно и от соблазнов отказывался. А по правилам спортивных властей ЮАР, на ее территории не могли играть команды с игроками цветных рас. Для того чтобы позволить выступить регбистам, пришлось даже прибегнуть к удивительной уловке — маори и самоанцев назвали «почетными белыми», и новозеландская сборная успешно гастролировала по ЮАР еще 12 лет. Некоторые игроки и спортсмены из ЮАР, наоборот, меняли гражданство, чтобы участвовать в международных соревнованиях.

Советский Союз убрал южноафриканцев из гонок

В автоспорте, к примеру, инициаторами отстранения южноафриканцев стала... федерация СССР. На конгрессе FIM в 1985 году были отменены «Гран-при Южной Африки», а гонщикам и мотоциклистам запретили участвовать в международных соревнованиях. А между прочим, в 1979 году Джоди Шектер стал первым и единственным южноафриканским чемпионом «Формулы-1», выступая за «Феррари». Вот даже заметка легендарного журнала «За рулем» об этом, начинающаяся с олдскульных формулировок «Все прогрессивное человечество волнуют сейчас трагические события, происходящие в Южно-Африканской Республике».

Архив журнала «За Рулем».

ЮАР даже запустила собственные Олимпийские игры — так называемые Южно-Африканские игры, и использовала в массовой продукции изображение пяти колец, наплевав на запреты МОК. Сначала они проходили отдельно для белых и черных, но затем стали мультирасовыми. Их спонсировали местные компании, и в соревнованиях с 1961 по 1986 год принимали участие новозеландцы, канадцы, нидерландцы, бельгийцы, англичане, американцы — но продирались они на старты с трудом, так как черные африканские страны моментально угрожали бойкотом Олимпиады или Игр Британского Содружества. В итоге в 1976 году африканские сборные действительно бойкотировали Олимпиаду, после чего были подписаны Глениглсские соглашения, по которым страны Содружества обязывались бойкотировать спортивные мероприятия с участием ЮАР. А к середине 1980-х давление США и Великобритании, ранее усилиям Рейгана и Тэтчер игнорировавших апартеид, стало максимальным. Спорт в стране оказался в полной изоляции, но продлилось это недолго — до 9 июля 1991-го.