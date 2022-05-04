Проститутки, зловоние и язычество: почему запретили античные Олимпиады?

Игры в древнегреческой Олимпии имели мало общего с тем, что мы называем спортом.

Принято считать, что традиция проведения Олимпийских игр берет свое начало в античные времена. Именно в древнегреческом городе Олимпия найдены следы грандиозного мероприятия, которое проводилось каждые четыре года на протяжении почти 1200 лет — до тех пор, пока не было запрещено римским императором Феодосием Великим как языческое безобразие. Именно археологические раскопки в Олимпии, начатые в 1875 году немецкими учеными, вдохновили Пьера де Кубертена на сочинение мифа об античном празднике спорта, который был возрожден под крылом современной цивилизации. Миф этот оказался очень живучим, хотя в целом идеи французского барона дошли до наших дней в сильно искаженном виде. Развенчивать кубертеновский миф глупо, но скепсис уместен. Хотя бы потому, что статус святилища Зевса на северо-западе Пелопоннеса как родины спорта на планете Земля вызывает огромные сомнения.

Олимпийские игры в Древней Греции. Фото Getty Images

Смесь торговой ярмарки и рок-фестиваля

Исследованиям античных Олимпиад посвящены сотни научных работ с самыми разными трактовками, но практически все исследователи сходятся в том, что действо у святилища Зевса в регионе Элида в первую очередь было религиозным. Соревнования никогда не были главным смыслом сборищ у холма Кронос. Иногда забеги, поединки и заезды на колесницах занимали один день из пяти праздничных, иногда — три, но они неизменно сопровождались жертвоприношениями животных, языческими мистериями, философскими диспутами и прочей деятельностью, не имевшей отношения к спорту. Очевидно, что, когда Феодосий Великий принял христианство, а храм Зевса сгорел, смысла его восстанавливать и возобновлять праздник не было никакого — и без императорских запретов.

В современных терминах античные Олимпийские игры можно считать некой помесью торговой ярмарки и рок-фестиваля. Причем с шовинистско-националистическим уклоном — поскольку его участниками могли стать только свободнорожденные греки-мужчины. Никаких иностранцев, никаких рабов, никаких женщин. Британский ученый Нил Фолкнер, издавший несколько книг о древней Олимпии в жанре «исторической реконструкции», довольно живописно рассказывал об огромном лагере, раскинувшемся под открытым небом, который каждые четыре года разворачивался около холма Кронос. В этой античной Олимпийской деревне отсутствовали элементарный гигиенические удобства, поэтому от лагеря исходило ужасное зловоние, сдобренное запахом сожженных во славу богов животных. Игры проводились жарким летом, потому отбиться от полчищ мух было не проще, чем завоевать оливковый венок олимпионика.

Женщины на соревнования олимпийцев не допускались — в том числе потому, что за редким исключением мужчины по традиции состязались голышом. Однако в лагере участников фестиваля было полно проституток-гетер. Лагерь одновременно был и огромным базаром, где большим спросом пользовались товары религиозного назначения, а также различные приспособления, увеличивающие силу и выносливость. Никаких запретов на допинг в те времена не существовало. Судей и соперников формально подкупать было нельзя, но коррупция все равно процветала. Например, ученый Карл-Вильгельм Вебер писал, что на античных Играх «кучка древнегреческих спортивных профессионалов купалась в проплаченных победах и политических интригах».

Силуэты древнегреческих олимпийцев. Фото Getty Images

Верх расточительства

С одной стороны, древние Олимпиады предстают в описаниях ученых как место, где торжествовал дух физического совершенства, силы и ловкости, где спортивные победы возносили человека к вершинам славы. С другой — перед нами предстает настоящая клоака. Прикрыть это средоточие зла и порока было настоящим подвигом — низкий поклон императору Феодосию. Хотя говорить о том, что с запретом Игр у храма Зевса спорт в Европе и Азии полностью исчез на полторы тысячи лет, тоже некорректно. Например, российский ученый Алексей Кыласов писал, что состязания атлетов продолжали проводиться в рамках многочисленных ярмарок и прочих игрищ. Собственно, так и сформировались многие современные виды спорта, которые после появление проекта Кубертена стали олимпийскими.

Не факт, что Олимпия была и тем местом, где возникла идея соревнований. Подобные опыты известны у разных народов с древнейших времен. Праздник у храма Зевса, безусловно, самый изученный подобный фестиваль, по которому сохранилось довольно много исторических источников. Но, во-первых, даже в Греции мы знаем и о существовании других Игр. А во-вторых, их наличие подсказывает элементарная логика. Ведь большинство спортсменов-участников античных Олимпиад были профессионалами, которых содержали родные полисы. Финансировать атлета ради одного выступления в четыре года — это даже сейчас кажется верхом расточительства. А уж в древние времена — и подавно. Спортсмены явно имели возможность стартовать и зарабатывать и на других соревнованиях, информация о которых до наших времен просто не дошла.

Еще одна загадка — почему спортивной столицей древней Эллады стала именно Олимпия? Логично было бы расположить самый крутой храм Зевса у горы Олимп на северо-востоке Фессалии. Или собираться в каком-то месте у пересечения торговых путей или близ какого-то крупного полиса. Вместо этого люди тащились в совершенно неочевидное место на Пелопоннесе, которое не имело выхода к морю и находилось довольно далеко и от Афин, и от Спарты. Возможно, существовали какие-то политические или экономические резоны, но нам остается о них только гадать. В общем, есть все шансы, что значение античных Олимпиад для их современников в наше время несколько преувеличено. Конечно, спасибо Кубертену за его креатив. Но история спорта намного сложнее, чем представлялось гениальному французу.