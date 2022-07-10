В теракте на Олимпиаде-1972 выжили двое израильтян. Как сложилась их судьба?

В год пятидесятилетия Игр в Мюнхене вспоминаем о самом страшном событии в олимпийской истории и рассказываем о его последствиях.

Полвека назад, 5 сентября 1972 года, на летних олимпийских играх в Мюнхене радикальная группировка «Черный сентябрь» совершила теракт. Он стал самым жутким олимпийским кошмаром в истории и унес жизни одиннадцати представителей израильской делегации. В ходе самих Игр среди их участников царила дружеская атмосфера, но в мире в то время полыхали сразу несколько кровавых конфликтов. Один из них, развивавшийся на Ближнем Востоке, и привел к трагедии за тысячи километров от зоны боевых действий — в сердце благополучной Баварии. Политика тогда крепко сплелась со спортом, и последствия оказались самыми печальными.

В 1967 году в результате одной из многочисленных войн большая часть территории Палестины оказалась под контролем Израиля. Сразу после этого вспыхнула война между молодым еврейским государством и Египтом, длившаяся до 1970 года. А затем случился «черный сентябрь» в Иордании, когда тысячи палестинских повстанцев бежали в Ливан. Арабские радикальные группировки считали виновными во всех этих бедах израильтян и горели желанием отомстить. Ну и заодно привлечь внимание мирового сообщества к происходящему на их родине. Местом для ответного удара была выбрана Олимпийская деревня ОИ-1972.

Олимпиада в Мюнхене проходила под лозунгом «Игры счастья и радости» — одной из ее целей было создание образа новой Германии, избавившейся от нацистского прошлого. Поэтому было решено не выставлять напоказ работу спецслужб, и режим безопасности в целом оказался ослаблен. Атлеты безнаказанно обходили стороной пропускные пункты, перелезая в Олимпийскую деревню через забор. Именно это и позволило боевикам «Черного сентября» в ночь на 5 сентября почти беспрепятственно оказаться на закрытой территории. Они пробрались в апартаменты израильской команды, напав на спортсменов, тренеров и судей.

Переговоры с преступниками. Фото Getty Images

Худший день в жизни

Лишь через несколько часов — к половине шестого утра — офицеры мюнхенской полиции подняли тревогу. К тому времени у террористов остались девять заложников: штангисты Зеев Фридман и Давид Бергер, борцы Элиэзер Халфин и Марк Славин, судья по борьбе Йосеф Гутфройнд, судья по тяжелой атлетике Яаков Шпрингер, тренер по фехтованию Андре Шпицер, тренер по стрельбе Кехат Шор и тренер по легкой атлетике Амицур Шапира. Тренер по борьбе Моше Вайнберг и штангист Йосеф Романо, оказавшие сопротивление при захвате, были убиты. В 06:20 в СМИ появляются первые сообщения о теракте, и около ограды Олимпийской деревни собирается огромная толпа журналистов.

Благодаря сопротивлению Вайнберга и Романо одному спортсмену удалось сбежать. Воспользовавшись замешательством террористов, борец Гади Цобари спасся через подземную парковку. По чистой случайности избежал пленения еще один израильский борец. Алон Ховард отправился на Игры в Мюнхене, чтобы отточить свои навыки перед Олимпиадой 1976 года в Монреале. В ту ночь по приглашению Моше Вайнберга он должен был остаться с командой, однако отправился ночевать к другу. Утром 5 сентября Ховард проснулся и пережил один из самых ужасных дней в своей жизни.

Заняв оборону в захваченном здании, террористы выдвинули требования: освободить 234 палестинцев, находящихся в Израиле, двух немецких радикалов и 16 заключенных из тюрем Западной Европы, обеспечив им безопасную дорогу в Египет. Израильское правительство от переговоров отказалось, четко дав понять, что условия боевиков соблюдены не будут. В 18:00 террористы потребовали самолет для вылета с заложниками в Каир. Именно с этого и начался провал операции по освобождению пленных.

У властей ФРГ не было ни четкого плана, ни обученных антитеррористических подразделений. Вертолеты с заложниками на военно-воздушной базе НАТО в Фюрстенфельбруке встречали лишь пять снайперов. Полицейские, устроившие засаду в самолете, покинули его. Боевики, увидев воздушное судно без экипажа, поняли, что это ловушка. После этого снайперам был отдан приказ открыть огонь, однако удалось ранить лишь двух боевиков. Террористы «Черного сентября» расстреляли всех заложников и бросили в каждый вертолет по гранате. Из израильтян, привезенных на базу, не выжил никто.

Выжившие

О выжившем после того кошмарного дня борце-легковесе Гади Цобари информации практически нет. Он почти не общается со СМИ и не дает интервью. Лишь в 1999 году в фильме «Один сентябрьский день» он рассказал историю своего спасения. Однако известно, что бывший спортсмен много лет работал в телефонной компании, потом вышел на пенсию, купил виноградник и занялся виноделием. Сейчас он управляет своим рестораном в Израиле. Историю своей жизни он иногда рассказывает посетителям своего заведения. В 2012 году Цобари и Ховард встретились в том самом ресторане. Гади не сразу узнал Алона, хоть и внимательно всматривался в его лицо. А потом оба израильских спортсмена, выжившие в трагедии 1972 года, на протяжении долгих часов говорили о своих погибших друзьях.

Сам Ховард живет в США и владеет несколькими франшизами в Филадельфии. В 2012 году он дал интервью порталу CBS News Philly. «Я со временем пришел в себя, но никогда не забуду, что случилось в Мюнхене. Это то, что я унесу с собой в могилу. Я хотел бы поговорить с Моше Вайнбергом о многом. Он являлся для меня очень важным человеком. А Марк Славин был таким невинным ребенком; он приехал в Мюнхен, только чтобы бороться и соревноваться. То, что с ними случилось, это так несправедливо», -- поделился воспоминаниями Алон.

Сейчас у Ховарда своя семья. Он воспитывает троих детей. Спортсмен отмечает важность сохранения памяти о Вайнберге: «Сейчас для меня важно сохранить воспоминания о Моше. Мы не можем позволить людям забыть о жертвах трагедии».

Алон Ховард. philadelphia.cbslocal.com

Избежавший возмездия

После теракта израильскими спецслужбами был разработан план «Гнев Божий» по уничтожению всех террористов, причастных к событиям 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене. За 20 лет непрерывной охоты было убито 13 боевиков. Избежать возмездия удалось лишь одному из участников той бойни — Джамалю аль-Гаши, который скрывается в одной из североафриканских стран. В 1999 году он вышел из укрытия, чтобы дать интервью для документального фильма «Один сентябрьский день», причем делал это в маске.

Скриншот из фильма «Один день в сентябре».

«Я горжусь тем, что сделал в Мюнхене, ведь это очень помогло в борьбе палестинского народа. Раньше о нас ничего не знали, а после этого голос услышали все», — заявил террорист, который ничуть не раскаивается в своих кошмарных деяниях.

В память о погибших в ходе теракта израильтян на мосту, соединяющем Олимпийский стадион в Мюнхене и Олимпийскую деревню, сейчас помещена белая мраморная табличка с надписью: «В этом здании жила сборная Государства Израиль во время ХХ Олимпийских летних игр с 21 августа по 5 сентября 1972 года. 5 сентября 1972 года Давид Бергер, Зеев Фридман, Йосеф Гутфройнд, Элиэзер Халфин, Йосеф Романо, Амицур Шапира, Кехат Шор, Марк Славин, Андре Шпицер, Яаков Шпрингер и Моше Вайнберг умерли насильственной смертью. Светлая им память».

Павел Буров