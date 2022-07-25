«Била меня ногами, приговаривая: «Свинья, свинья». Испанка вспомнила о поведении украинской гимнастки Скалдиной

В многоборье на Олимпиаде-1992 представительница Объединенной команды вышла из себя, получив бронзу после нервного отбора в сборную.

Скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио вызвал бурю эмоций. Рекордсменка по числу титулов чемпионка мира Дина Аверина не выиграла на Играх, хотя все упражнения прошла чисто, а Линой Ашрам из Израиля завоевала золото, допустив потерю в ленте. Но дикие истории в этом красивом виде спорта происходили задолго до Игр-2020. Одна из них связана с украинской спортсменкой Оксаной Скалдиной, ее отбором на Олимпиаду-1992 и эмоциями после подведения итогов.

Выбор за два дня до турнира

В 1992 году отбор на Олимпиаду проходил очень нервно — одно место в Объединенной команде заняла воспитанница киевской школы Александра Тимошенко. А на второе претендовали еще одна украинка Оксана Скалдина и россиянка Оксана Костина. После долгих обсуждений на Олимпиаду попала первая Оксана, Костина же через полгода после Игр погибла в автокатастрофе. Рассказывали, что на Совете министров спорта стран СНГ было устроено голосование. Большинство отдали предпочтение россиянке, но за два дня до начала турнира по инициативе неугомонного украинского тренера Альбины Дерюгиной устроили еще одни выборы. И тогда Скалдина победила с перевесом в один голос.

Костина говорила, что для нее это стало ударом, хотя и согласилась, что заявку могли поменять из-за ее непростого характера. Она была второй на Кубке СНГ, где и Костина, и Скалдина опеределили Тимошенко, а чемпионат СНГ российская «художница» выиграла. А на чемпионате Европы Скалдина заняла только пятое место в личном многоборье. Однако после первого голосования, несмотря на то что в нем победила Костина, в Барселону отправили трех гимнасток — окончательный выбор сделали уже на месте.

«После одной из тренировок я зашла к себе в номер и увидела на столе газету. Открыла, а там статья, где меня поливают с головы до ног и пишут, что я не заслуживаю места в сборной. Кто ее подбросил — понятия не имею», — рассказывала Скалдина в интервью «Чемпионату». После этого украинская гимнастка собрала вещи и отправилась на вокзал. Ее остановила тренер Альбина Дерюгина, отвезла в Новогорск и два дня не выпускала из комнаты. На ключ не закрывала, но подселила к девушке врача Людмилу Кузьмичеву.

На Олимпиаде во время тренировок Скалдина и Костина почти не пересекались — тренировались на одной арене, но жили в разных местах. Но когда выбор был сделан, Скалдиной выступалось легко — только оценкой в первый день она осталась недовольна. Хотела получить баллы ближе к максимальным 10, а в итоге ей поставили 9,6 и 9,7. Гимнастка расстроилась и расплакалась — не на ковре, но вечером у моря. Приехала-то она бороться за золото, а не за бронзу или серебро. А лидерство захватила Тимошенко, ставшая в итоге олимпийской чемпионкой.

Неожиданная история об агрессии

Оксана также вспомнила эпизод, когда судья, отвечавшая за музыкальное сопровождение, неправильно поставила ей музыку. В упражнении с мячом после звука, сигнализирующего о начале программы, должно было пройти семь секунд без музыки, а она началась сразу. «Я даже не успела встать в позу, с которой начинается упражнение. Я не то чтобы дернулась, но было неприятно», — прокомментировала этот момент Скалдина. А в финале многоборья пика пришлось ждать 40 секунд: «Не знаю, была это случайность или целенаправленное вредительство, но у меня за это время затекло все тело, поскольку поза была сложная. У меня, конечно, не дошел перекат мяча туда, куда нужно, а все остальное сделала идеально. Это не была глобальная ошибка, но судьи поставили 9,6, «подтянув» на второе место Каролину Паскуаль».

С испанкой Паскуаль как раз и связана вторая часть барселонского скандала — гимнастка в многоборье завоевала серебро, а Скалдина ее не поздравила. Оксана не смогла в интервью ответить на вопрос почему — вероятно, был выплеск эмоций. В пример «художница» приводит чемпионат Европы-1990, когда Скалдина выиграла четыре финала в отдельных видах, взяла золото в команде, но в многоборье попала на вторую строчку. Тогда победила Мария Петрова из Болгарии. «Возможно, это было и справедливо, но кто-то из нашей делегации перед церемонией награждения мне тогда сказал: «Не вздумай пожимать ей руку!» Не исключаю, что в Барселоне на подсознательном уровне во мне сидело это, только по отношению к Паскуаль. До сих сама себе не могу ответить на этот вопрос», — размышляла Оксана.

Через месяц после Олимпиады Скалдина выступала на гимнастическом фестивале в Испании. Когда объявляли ее и Паскуаль, они вышли навстречу друг другу и пожали руки. И мирно разошлись. Сама же Каролина не была столь мягка в описании событий того времени — недавно она рассказала, что Скалдина в Барселоне напала на нее в тоннеле перед началом церемонии. «Она схватила меня сзади, потянула назад, начала бить кулаками и ногами, оскорбляла, приговаривая по-украински: «Svynya, svynya». Я не отвечала на агрессию и просто защищалась, думая о том, когда же это закончится», — так прокомментировала Паскуаль тот инцидент для Mundo Deportivo. Потом испанка добавила, что Скалдина на ОИ-1992 вообще не должна была выигрывать никакой медали — ее место нужно было отдать соотечественнице Каролины Кармен Аседо.

Никаких свидетельств избиения не осталось — так сказала сама Паскуаль, так что остается опираться только на ее слова, ведь прошло уже 30 лет. В спорте без твердого характера долго не задерживаются, а эмоции часто могут возобладать над спортсменами, поэтому такую ситуацию можно допустить. Что же произошло на самом деле и было ли что-то вообще, осталось только между участницами тех событий.