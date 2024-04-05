Ради них МОК менял правила. Кто из наших попадет на Олимпиаду, но под другим флагом?

Перечисляем самых заметных людей, имеющих или имевших отношений к России — которые поедут в Париж под другими флагами.

Дискуссия о том, надо ли болеть за российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, только вроде бы затухает — как кто-нибудь из важных лиц делает заявление, и все идет на новый круг. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что наши теннисисты, которые поедут в Париж, являются «командой иноагентов». С ним резко не согласилась Татьяна Тарасова. «СЭ» решил рассказать о тех спортсменах, которые действительно будут представлять иностранные сборные. Уж не знаем, насколько они агенты, но иноспортсмены точно. Многие из них имеют серьезные шансы на медали.

Фото Соцсети

Георгий Окороков (борьба, Австралия)

В октябре стало известно, что Окороков оказался среди трех спортсменов, для которых правительство Австралии решило ускорить процедуру получения гражданства. Уроженец села с населением 1400 человек в Якутии Окороков переехал в Австралию в 2017 году, хотя в России подавал большие надежды и выиграл юниорский чемпионат Европы. Какое-то время Окороков еще выступал за Россию, а затем перешел в сборную Зеленого континента и уже стал двукратным чемпионом Океании. Впрочем, борьба бывших россиян в самых разнообразных сборных от Испании до Бахрейна — совсем не редкость. Их в Париже может оказаться как минимум несколько человек — Азамат Тускаев, Георгий Тибилов и Александр Комаров (все — Сербия), Разамбек Жамалов (Узбекистан), Даурен Куруглиев (Греция) и другие.

Фото Global Look Press

Ольга Забелинская (велоспорт, Узбекистан)

Забелинская поменяла гражданство еще после Рио, причем, как рассказала в интервью «СЭ», приняла решение об этом, стоя на подиуме Олимпиады. Мотивация была следующая:

«Выступая за Россию, я не чувствовала большой ответственности за страну, так же как и не ощущала особой помощи от страны для подготовки. Выступала в большей степени для себя, удовлетворить личные амбиции, и если бы не получилось показать высокий результат, я бы не сильно расстроилась.

Сейчас же, выступая за Узбекистан, я вижу, как переживают за результаты спортсменов все, начиная с руководителей республики, не говоря уже про мощнейшую финансовую поддержку. И победа уже расценивается не как личная, а общая. Поэтому к Парижу я готовлюсь, конечно!" — заявила 43-летняя велогонщица после победы на Азиатских играх, одна из главных ветеранов этого вида спорта.

Фото Global Look Press

Женя Гребенников (волейбол, Франция)

Его история отличается от большинства других упомянутых в статье спортсменов — он сын известного волейболиста Бориса Гребенникова и родился уже за границей, в период выступлений отца за зарубежные клубы (1990 год). Гребенников сейчас играет в российском «Зените». В мировом волейболе также известен кейс итальянца Ивана Зайцева, который родился в семье волейболиста Вячеслава Зайцева и пловчихи Ирины Поздняковой. Правда, Зайцев попадает в итальянскую сборную в свои 35, так скажем, нерегулярно. Франция отобралась на Олимпиаду как страна-хозяйка, Италия пока нет, но скорее всего, попадет по мировому рейтингу.

Алекс и Даниэль Дуйшебаевы. Фото Global Look Press

Испанские гандболисты

А вот в испанской гандбольной сборной сразу троих людей история связывает с Россией. Сборная пробилась на Олимпиаду, а все трое были в заявке сборной на январском чемпионате Европы.

Братья Дуйшебаевы, Даниэль и Алекс — дети одного из известнейших советских тренеров Таланта Дуйшебаева. Наполовину они этнические киргизы, наполовину русские, но родились уже в Испании, куда переехала семья. У Алекса в активе уже бронза Олимпиады в 2021 году в Токио.

Вратарь Сергей Эрнандес, наоборот, родился в российском Кропоткине (бывший хутор Романовский), но почти всю жизнь провел в Испании. Все трое — бронзовые призеры чемпионата мира-2021.

Фото Global Look Press

Варвара Грачева (теннис, Франция)

В конце марта 2023 года 23-летняя Грачева объявила о решении сменить российское гражданство на французское. В июне на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) напротив нее был нарисован флаг Франции. Уроженка Москвы тренируется в Каннах с 2016 года и живет во Франции уже восемь лет. Помимо этого, в теннисе имеет смысл поддержать помимо россиян еще одну, по выражению Станислава Позднякова, «команду иноагентов» — Казахстан, за который выступают экс-россияне Елена Рыбакина или Александр Бублик. Также сын выходцев из СССР — Александр Зверев, представляющий Германию.

Фото Соцсети

Виктор Повзнер (прыжки в воду, Канада)

Повзнеру 22 года, он родился и вырос в канадском Торонто в семье российских тренеров. В составе канадской команды он в 2018 году завоевал золото юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с трамплина. Затем переехал в Россию, довольно быстро освоился, но уехал учиться в Северную Америку. На чемпионате Европы 2021 года в Будапеште он занял 13-е место в прыжках с метрового трамплина в составе сборной России. Когда оказалось, что выступать за Россию можно только на Играх дружбы и чемпионатах России, Повзнер осуществил переход в обратном направлении. У него двойное гражданство — российское и канадское.

Фото Global Look Press

Анастасия Кирпичникова (плавание, Франция)

Кирпичникова была одной из заметных пловчих на непривычных для России стайерских дистанциях. Так, у нее был рекорд страны на дистанции 1500 метров вольным стилем. Однако четыре последних года Кирпичникова жила и тренировалась во Франции, поэтому, когда россиян отстранили от международных стартов, Анастасия начала прорабатывать вариант со сменой гражданства.

О смене спортивного гражданства Кирпичникова объявила в конце апреля. В июне Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) одобрила переход спортсменки в сборную Франции, и она тут же установил рекорд уже этой страны на той же дистанции. МОК разрешил новоиспеченной француженке представлять новую страну на домашней Олимпиаде.

— Теперь мне легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация участвовать в турнирах под флагом Франции. Это моя вторая страна, мой дом, — сказала Кирпичникова. Глава российской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал переход словами «нас воспитывали по-другому».

Фото Global Look Press

Михаил Яковлев (велоспорт, Израиль)

После 24 февраля 2022 года Яковлев в соцсетях выразил свою позицию по поводу конфликта в Украине и был вынужден уехать из России, хотя был одним из талантливейших гонщиков поколения, взял первую в истории России медаль чемпионата мира в кейрине, а также установил уже в период изоляции мировой рекорд в гите.

Из-за Яковлева очень возмущался президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков: «Исполком Олимпийского комитета России согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других НОК не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии». Экс-россиянам действительно разрешили сменить гражданство по облегченной процедуре — не спрашивать разрешения ОКР и не отбывать трехлетний карантин.

Фото Соцсети

Анна Пракатень (гребля, Узбекистан)

31-летняя Пракатень за жизнь успела выступить за три страны — начинала с Белоруссии (до 2016 года), с 2017 по 2022 год представляла сборную России и выиграла чемпионат Европы в 2021 году, а также серебро Олимпиады в Токио.

В апреле 2023 года стало известно, что Пракатень снова планирует сменить спортивное гражданство. В мае того же года Международная федерация гребного спорта одобрила ее переход в сборную Узбекистана, за которую она завоевала золото Азиады.