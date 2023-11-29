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Сегодня, 20:58

МОК утвердил смену гражданства трех российских спортсменов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что МОК утвердил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов.

«МОК сегодня утвердил изменение национальности девяти атлетов перед Олимпиадой в Париже. Среди них велогонщик Михаил Яковлев — из России в Израиль, борец Георгий Тибилов — из России в Сербию, велогонщица Валерия Любимова — из России во Францию», — приводит слова Адамса РИА Новости.

23-летний Яковлев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в кейрине. 19-летняя Любимова выступает в соревнованиях по BMX-фристайлу. 23-летний Тибилов — борец вольного стиля, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы.

Источник: РИА Новости
МОК
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