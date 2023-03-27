Россиянка Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство

Российская теннисистка Варвара Грачева завершила подачу заявления на получение французского гражданства, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 22-летняя россиянка в ближайшее время может получить французское гражданство. С 2016 года спортсменка тренируется в Каннах.

В 2023 году 54-я ракетка мира дошла до финала турнира в Остине, где уступила украинке Марте Костюк. 27 марта Грачева в 1/8 финала турнира в Майами сыграет с Петрой Квитовой из Чехии.