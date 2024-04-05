Украина придумывает новые фильтры для российских олимпийцев. Она требует отказа от Игр дружбы

Недоброжелатели хотят снизить количество наших участников в Париже до минимума.

Вакханалия вокруг возможного участия российских олимпийцев в Играх в Париже продолжается. Международный олимпийский комитет в марте озвучил жесткие критерии, отсекающие большинство наших атлетов от участия в Олимпиаде. Но недоброжелатели все равно недовольны. И делают все, чтобы еще снизить количество нейтральных россиян в Париже. Само собой, особенно стараются украинцы, предлагая все новые условия. Так, министр спорта Украины Матвей Бедный во время визита в столицу Франции потребовал от россиян и белорусов письменного отказа от выступлений на Играх дружбы.

Отказаться от всего

«Атлеты из России и Белоруссии должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — приводит слова Бедного издание Le Monde. То есть фактически Украина предложила дополнить и без того обширный список пунктов МОК новым. Ранее президент МОК Томас Бах в беседе с российскими пранкерами сообщил — слежка за политическими высказываниями российских спортсменов в интернете не только приветствуется, он сам просил об этом украинскую сторону. Это уже само по себе, мягко говоря, вызывает большие вопросы к международным олимпийским чиновникам. А если украинцы продавят еще и новый пункт правил...

До старта Олимпиады еще почти четыре месяца — так что есть время придумать новые фильтры. К примеру, предложить запретить российским и белорусским олимпийцам участвовать в национальных чемпионатах или вообще соревнованиях внутри страны. Только на первый взгляд это звучит абсурдно, на самом деле и до этого может дойти. А ведь глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предупреждал о таком развитии событий еще в декабре 2023-го.

Станислав Поздняков. Фото «СЭ»

«В рекомендациях конца марта 2023 года, которым в большинстве своем последовали международные федерации, сказано, что нейтрализованный спортсмен не должен быть ассоциирован с флагом, гимном, национальной федерацией и своим НОК до, во время и после международных соревнований. Таким образом, любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, проводимых национальной федерацией или где соорганизатором соревнований является национальный олимпийский комитет, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен в том числе и справедливо завоеванных наград. В любой момент эта ситуация может быть использована против спортсмена», — заявил тогда Поздняков. И добавил: «С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпийских играх, то он абсолютно точно не сможет принять участие в Играх дружбы. А если он примет участие, то его результат на Олимпийских играх будет аннулирован».

МОК жестко раскритиковал Игры дружбы, видя в них альтернативу Олимпийским играм. «МОК отмечает, что вопреки Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН Россия намерена организовать политически мотивированные спортивные мероприятия и для этой цели создала Международную ассоциацию дружбы (МАД) для проведения в 2024 году летних (а в 2026-м — зимних) Игр дружбы, — в середине марта прозвучало заявление МОК. — С этой целью в обход спортивных организаций предпринимаются дипломатические усилия, повышающие риск, что спортсменов вынудят участвовать в политизированном мероприятии и используют их в пропагандистской кампании».

Обвинения в политизации спорта от чиновников Международного олимпийского комитета в нынешних условиях звучат особо цинично, но таковы реалии. Как бы то ни было, это не помешало МОК опубликовать дискриминационные «Принципы участия отдельных нейтральных спортсменов и их вспомогательного персонала с российскими или белорусскими паспортами в Олимпиаде-2024».

Подробно об этом документе мы уже рассказывали, но если коротко — нейтральным олимпийцам нельзя будет в любой форме ассоциироваться со своими родными странами, в том числе в социальных сетях.

Также на Игры-2024 могут быть приглашены только атлеты и вспомогательный персонал, «которые не предприняли никаких действий против миротворческой миссии олимпийского движения, активно поддерживая конфликт на Украине», каждую кандидатуру дополнительно еще рассмотрит на предмет допуска на Игры-2024 специальная комиссия из трех человек, в которую войдут вице-президент МОК Николь Ховерц (Нидерландские Антильские острова), представитель комиссии по этике МОК Пау Газоль (Испания), представитель комиссии спортсменов МОК Рю Сын Мин (Южная Корея).

Фото AFP

Иноагенты вместо бомжей?

В общем, письменный отказ от Игр дружбы в родной стране вполне вписывается в этот список требований. Тем более против Игр дружбы выступают и в ВАДА, также грозя участникам Игр дружбы санкциями. С учетом позиции МОК включение этого пункта кажется возможным и даже вероятным. Может, речь будет идти даже об отказе не только от Игр дружбы-2024, но и от аналогичных соревнований в будущем. При этом если теннисисты вполне могут такой отказ безболезненно подписать, поскольку вряд ли будут жертвовать профессиональными турнирами, то тем же борцам, прошедшим отбор на Олимпиаду, Игры дружбы явно не помешали бы как со спортивной, так и с финансовой точек зрения. Но, вероятно, придется выбирать.

При этом МОК в будущем может пойти еще дальше, потребовав от всех участников Олимпиады письменный отказ от участия в неугодных состязаниях. Хотя такое развитие событий перед Играми в Париже маловероятно — пока в ход идут только уговоры. Которые действуют далеко не на всех. «На данный момент подтвердили приезд спортсмены из десятка стран. Пока не хотел бы говорить о деталях, хотел бы подождать. Есть федерации, которые медленнее реагируют, есть, кто быстрее, это правда. Но не пытайте меня», — заявил «РИА Новости» генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

Он также отмел все обвинения в политизации: «Если бы нам задали вопрос, я уверен, что мы смогли бы аргументировано разъяснить всем, что никакой опасности ни для кого нет. Пожалуйста, мы готовы к диалогу, но его просто нет. Есть какие-то обвинения в политизации, но мы стремимся от нее уйти! Это странная позиция, и нам не хочется втягиваться в дискуссию, которая пока является односторонней. Мы хотим профессиональную дискуссию, но пока это скатывание в обмен обвинениями и комментариями. Это нечестно».

На этом фоне еще острее становятся дискуссии на тему — стоит ли вообще россиянам ехать в Париж. Так, глава ОКР Поздняков обрушился на теннисистов, пусть и поправил определение Ирины Винер «команда бомжей». «Правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», — написал он в соцсетях.