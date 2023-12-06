Президент ВФВ Сальников: «Карьерой сменившей гражданство Кирпичниковой не интересуемся»

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФВ) Владимир Сальников заявил, что на данный момент федерация не интересуется карьерой Анастасии Кирпичниковой, сменившей спортивное гражданство на французское.

«Анастасия свой выбор сделала. Как я уже ранее говорил, мы мешать осуществлению перехода не собирались. Сейчас у нас свои дела, и выступлений Анастасии у нас в фокусе нет», — приводит слова Сальникова «Спорт День за Днем».

23-летняя Кирпичникова, выступая за Россию, стала трехкратной чемпионкой Европы-2021 на короткой воде и трехкратным призером длинного Евро-2021. На чемпионате мира по водным мидам спорта-2023 в Японии уже за Францию Кирпичникова заняла 4-е место на дистанции 1500 м, установив национальный рекорд (Франции).