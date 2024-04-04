Президент Франции выступил с новыми заявлениями на курьезной церемонии.

4 апреля Эммануэль Макрон принял участие в открытии олимпийского центра по водным видам спорта, и церемония сразу ознаменовалась несколькими нелепицами. Заодно Макрон успел сделать различные заявления, в том числе о России, причем россиян успел гостеприимно пригласить во Францию, а политические власти РФ — обвинить в возможных атаках на Олимпиаду.

Курьезы с трамплинами и кнопками

Во-первых, во время своеобразного представления на трамплины вышли три участника французской Олимпиады. Но один из них, Алексис Жандар, на глазах у президента вошел в воду особенно эффектно. Этот трамплин он запомнит надолго — а встретиться с ним придется через три месяца в соревновательных условиях.



Следующим пунктом программы стало нажатие кнопки в честь открытия центра. Оказалось, далеко не все чиновники хотят ее нажимать. Глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс не попала по кнопке и нажимала на фотографии на столе. Это можно списать на неопытность, но Пекресс — кандидат в президенты на последних выборах и соперница Макрона. Возможно, она просто не захотела, так сказать, мараться.



Но это все французские забавности, которые только придают шарма мероприятию. Гораздо важнее, с чем глава Пятой Республики выступил с трибуны. Там было и про Россию, и про церемонию открытия.

Эмманюэль Макрон. Фото Global Look Press

Ожидание атак

Россиян Макрон пригласил на Олимпиаду и гарантировал такой же прием, как и спортсменам других стран, заочно ответив мэру Парижа Анн Идальго (представляет другую партию и, кстати, тоже баллотировалась против Макрона на выборах полтора года назад), которая говорила, что российским спортсменам «не будут рады»:

— Россиянам окажут тот же прием, что и атлетам со всего мира. Париж примет участников Игр в духе олимпийских традиций, которых придерживается, — сказал президент.

На вопрос о попытках России дискредитировать Олимпиаду Макрон ответил, что «у него нет ни единого сомнения» — Россия нацелена на организацию Олимпийских игр, «в том числе в информационном плане», предполагая, что Париж не будет готов. Очевидно, политик намекает на хакерские атаки. «Именно поэтому мы должны держаться. Стойкость духа, уверенность в себе, отношение к истине — это сила демократий и великих наций», — мотивирующе объявил Макрон.

Кроме того, он назвал позицию России «агрессивной», а комментарии «угрожающими» — но это скорее ответ на обвинения в причастности к теракту западных стран от российских официальных лиц. Обвинения Макрон назвал «смешными». В общем, говорил эмоционально и богато на эпитеты.

Макрон готовится купаться в Сене

Также Франция все еще планирует провести масштабную церемонию открытия Игр-2024 на берегах Сены, несмотря на террористическую угрозу.

— Предпочтительный сценарий — тот, который мы готовим, который мы хотим — был запланирован со всеми организаторами, и детали его будут раскрыты в свое время. Но у нас есть запасные сценарии. Мы должны взять на себя ответственность за эту церемонию открытия, мы должны подготовить ее, будучи сильными. Франция — страна, которая, к сожалению, в течение нескольких лет находилась под террористической угрозой. Мы повысили бдительность после терактов в Москве.

И как вишенка на торте — Макрон снова заверил, что готов искупаться в Сене. Журналисты напомнили ему об обещании поплавать в парижской реке, где запрещено решением префекта совершать водные процедуры с 1923 года. Но перед Олимпиадой парижане занялись очисткой водоема, потратили на это полтора миллиарда евро — и кажется, близки к тому, чтобы открыть его для купания снова. «Я не имею привычки шутить о таких вещах», — ответил Макрон, но не уточнил дату заплыва.

Уж не во время ли церемонии открытия?