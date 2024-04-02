Пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА. Что это значит для России?

На пресс-конференциях международные спортивные чиновники высказываются намного жестче, чем в частных разговорах с «африканским политиком».

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали 42-минутный разговор с главой МОК Томасом Бахом, который они проводили от имени некоего «африканского политика». Международный комитет сообщал об этих «фальшивых звонках» еще 21 марта и называл их частью «российской дезинформационной кампании». Разговор в основном шел о политической проверке спортсменов с российским паспортом перед допуском до Олимпиады-2024 и усилиях по срыву Игр дружбы. Напомню, что ранее похожую беседу те же самые пранкеры провели с главой Всемирного антидопингового агентства Витольдом Банькой.

Слежка в соцсетях и коалиция против Игр дружбы

Сразу скажу, что никаких покровов Бах не сорвал и ничего такого, чего не говорил ранее в публичном пространстве, «африканскому политику» не сообщил. Большой плюс от такого пранка — в том, что благодаря необычной подаче более широкая аудитория в России поняла глубину кризиса в наших отношениях с МОК. Минус — «фейковые звонки» дают международным спортивным чиновникам повод говорить о бесчестных средствах, которые использует российская сторона. Отношения с олимпийским движением и ВАДА мы пока что не разорвали, так что методы ведения дел вроде как имеют значение. С другой стороны — в этом противостоянии все настолько плохо, что навряд ли что-то способно сделать ситуацию еще хуже.

Из самых вопиющих высказываний Баха, обнародованных Вованом и Лексусом, можно отметить информацию, что МОК внимательно наблюдает за поведением российских спортсменов в соцсетях и «просит украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, чтобы не допустить их до Олимпиады в Париже». «Если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участие в Играх, — сказал глава МОК. — Мы также предлагали украинской стороне, и не только предлагали, но и просили, предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников, в таком случае они не смогут принять участие».

Фото Global Look Press

Также Бах в телефонной части разговора (20 минут пранкеры говорили по видеосвязи, а еще 20 — только голосом без «картинки») наехал на российские Игры дружбы и заявил, что участие в таких стартах иностранных спортсменов может поставить под вопрос олимпийские перспективы атлетов. «Я считаю, что федерациям следует избегать участия, комитеты и страны также должны избегать участия в этом мероприятии, — высказался глава МОК о соревнованиях, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. — Мы недовольны этой инициативой. Так что, если вы хотите узнать мое мнение, нас там не будет. Но это больше политический вопрос, именно политический вопрос, какая страна будет или не будет принимать участие. В этом контексте спортсмены должны осознавать, что, принимая участие в этих Играх дружбы, они принимают чью-то сторону».

Также глава МОК объявил о готовности создать коалицию стран, бойкотирующих Игры дружбы. «Президент (Франции Эмманюэль) Макрон полностью это поддержит, — считает Бах. — А также все остальные страны Европейского союза. В этом нет сомнений. Именно поэтому я говорю, что вы могли бы защитить целостность спорта и донести до африканских спортсменов на более высоком политическом уровне, что эти соревнования выглядят как игры президента России».

Напомню, что ранее в том же ключе в разговоре с теми же пранкерами высказывался глава ВАДА Витольд Банька: «С политической точки зрения я не уверен, остановим ли мы русских и заставим ли их не проводить эти Игры. Это больше, так сказать, политический вопрос. И поэтому мы должны выразить нашу озабоченность. И, конечно, я думаю, что Африка может возглавить оппозицию, и тогда мы можем или вы можете поговорить с другими регионами, а затем подумать, как вместе мы сможем остановить эту инициативу. Вот почему мы призываем страны не участвовать».

Томас Бах. Фото Reuters

Мастерство доказывать, что черное — это белое

Напомню, что МОК и ВАДА уже объявили бойкот Играм дружбы и жестко высказывались о них, в том числе в официальных пресс-релизах, призывая правительства стран и спортсменов отказаться от этого проекта. И даже намекали на возможные санкции. В общем, критические заявления Баха и Баньки можно было получить и без помощи «африканца» — через пресс-службу организаций. Что касается помощи украинцев в поиске компромата на россиян при допуске к международных стартам — это правда звучит дико. Но уже многократно случалось на разных соревнованиях, причем не в результате шпионского обмена информацией, а через официальные протесты в оргкомитеты.

«Во время телефонного разговора человек, выдававший себя за председателя комиссии Африканского союза, хотел получить от МОК аргументы, касающиеся политизации спорта российским правительством, — говорилось в заявлении МОК от 21 марта. — Похоже, в российской дезинформационной кампании против Международного олимпийского комитета и его президента произошел новый инцидент». «В очень похожих обстоятельствах ВАДА может подтвердить, что оно также стало объектом фальшивого звонка со стороны человека, выдававшего себя за высокопоставленного чиновника комиссии Африканского союза, — жаловались представители Всемирного агентства. — Звонивший задал вопросы, связанные с поддерживаемым Россией и несанкционированным мультиспортивным мероприятием Игры дружбы, по поводу которого ВАДА ранее выражало обеспокоенность с антидопинговой точки зрения».

На самом деле в общении России и МОК тональность уже гораздо жестче, чем просто обвинения в политизации спорта и некорректных методах работы. «Руководство Международного олимпийского движения за последние годы искусно овладело мастерством доказывать, что черное — это белое, и перекладывать собственную ответственность на кого угодно для решения заказных задач, — написал в соцсетях глава ОКР Станислав Поздняков в ответ на обвинения России в намерении бойкотировать Париж-2024. — Олимпийский бойкот — это сегодня про отстранение спортсменов по национальному признаку со стороны МОК. Которому при этом «титаническими усилиями и мастерски» удалось «разрешить проблемы и дилеммы» в связи с Парижем-2024 со всеми вовлеченными сторонами. Не контактируя, правда, при этом никак с российской стороной, что тоже было заявлено публично».

Увы, наш обмен обвинениями с МОК уже вошел в такую стадию, что даже пранкеры не могут извлечь из оппонентов России ничего нового. Та же мэр Парижа Анн Идальго, недавно возмутившая наше спортивное сообщество словами, что в олимпийской столице «не рады россиянам», на самом деле говорит нечто подобное на публике уже больше года. Так что эта история, скорее, про умение слушать и понимать, с кем нам приходится иметь дело в международной спортивной политике.