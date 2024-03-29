Риски терактов мешают Олимпиаде в Париже? Французы могут отменить церемонию открытия и зовут на помощь иностранных солдат

Трагедия в «Крокус Сити» повлияла на весь мир.

События в подмосковном Красногорске заставили вспомнить об опасности международного терроризма не только Россию, но и большинство стран мира. Особенно обеспокоена Франция, которая за последние годы едва ли не чаще всех подвергалась нападкам исламских фундаменталистов. Особая зона риска для Пятой республики — домашняя Олимпиада. Игры в Париже в летом 2024 года и так проблемные, а сейчас они и вовсе стали комом в горле для французских спецслужб. Последние теперь даже просят отменить церемонию открытия на набережной Сены, а также приглашают к себе иностранных военных для охраны общественного порядка.

Приманка для террористов

Олимпиада в Париже будет первой в постковидную эпоху. Французские власти прикладывают все усилия, чтобы мир увидел праздник спорта без всяких ограничений. И все же обстоятельства каждый раз будто бы против Игр — то ребром встает вопрос о российских и белорусских спортсменах, то весь мир обсуждает парижских клопов или качество воды в реке Сене, в которой и предстоит выступать участникам Олимпиады. Теперь обострилась еще и террористическая угроза. Французская общественность хорошо помнит трагические события 2015-2017 годов, когда страна была на острие борьбы с религиозными фанатиками. Новости последних лет сбили фокус внимания с исламского фундаментализма, однако теперь «Исламское государство» и другие запрещенные в России и большинстве стран мира организации снова на повестке дня. Где гарантия, что они не проявят себя во время Олимпиады?

Гарантий никаких. Французские спецслужбы бьют тревогу и, в частности, просят оргкомитет отменить церемонию открытия Олимпиады из-за высокой террористической угрозы. Ожидается, что глава МВД Франции приедет в штаб-квартиру Главного управления внутренней безопасности страны, где ему опишут возможные сценарии атаки. Ключевая проблема — едва ли не впервые церемонию решено проводить не на стадионе, а на набережной реки Сены. Такой ход сделает мероприятие более масштабным и открытым для простых парижан. Правда, вместе с тем и подвергнет огромному риску участников. Если методика предотвращения терактов на спортивных аренах за годы уже более-менее отработана, то каким образом обеспечивать безопасность сотен тысяч людей, которые будут неравномерно распределены вдоль двух берегов реки, — непонятно. К каждому дому полицейского не приставить, так что опасения силовиков явно не беспочвенные.

Французские полицейские на улицах Парижа. Фото Global Look Press

На каждый вид спорта будут выбирать представителей нужной языковой группы

Кроме того, во Франции наблюдается явная нехватка полицейских и жандармов. Страна запросила усиление более чем в 2000 иностранных специалистов. Солдатами-легионерами планируют усилить французские части, которые будут охранять порядок во время Олимпиады. Франция уже отправила заявки в 46 стран с просьбой пригласить сотрудников местных правоохранительных органов в Париж и тем самым поддержать французскую полицию. России в числе этих стран, конечно же, нет, однако пределами Евросоюза легион не ограничивается. Ожидается, что приедут военные из Южной Кореи, ЮАР, Индии и даже Австралии. Предварительный отбор уже прошли более 800 человек. Эти военизированные стюарды должны выполнять роль «патрульных последней мили», то есть работать непосредственно на объектах Игр и реагировать в случае возникновения внештатных ситуаций. Кроме того, есть еще и национальный фактор — оргкомитет считает полезным иметь живых носителей языков для определенных видов спорта.

К примеру, на матчах баскетбольного турнира ожидается большое число американцев и выходцев из стран Латинской Америки. Значит, на объекте должны преимущественно находиться жандармы, владеющие английским и французским. Активно будут привлекать и животных — готовят почти полтысячи бригад собак-ищеек из разыскной службы для проверки на наличие взрывчатых веществ вокзалов, аэропортов, отелей или фан-зон. Любопытно, но и в конном патруле будут встречаться иностранцы — каждый в одежде своей страны. Новаторство наших дней — специальные службы по борьбе с дронами. Ранее подобного сотрудничества представителей силовых структур разных стран на большом спортивном событии мы еще не наблюдали, хотя и видели в усеченном формате подобный эксперимент на чемпионате мира по регби летом 2023-го, когда во Францию приехало почти 160 иностранных военных для работы на турнире.