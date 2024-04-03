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Сегодня, 13:00

«Приняли решение о невозможности выступления». Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады

Многие российские спортсмены отказываются от Олимпиады 2024
Отдел спорта «СЭ»
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Флаг России и логотип Олоимпиады в Париже
Российские спортсмены не хотят ехать в Париж в нейтральном статусе.
Фото Reuters
Все меньше наших атлетов хочет ехать на Игры в Париж.

Российских спортсменов, готовых ехать на Олимпийские игры в Париж в нейтральном статусе, становится меньше буквально с каждым днем. Накануне о своем отказе от участия в олимпийском отборе заявили представители академической гребли и парусного спорта. С учетом предыдущих отказов круг наших потенциальных нейтральных олимпийцев продолжил сужаться.

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Дорого и с неизвестными последствиями

Как известно, во многих видах спорта россиянам на Игры-2024 было не попасть при всем желании. Речь прежде всего об игровых видах спорта, синхронном плавании и легкой атлетике, где установлен прямой запрет на поездку в Париж, а также о ряде других. Где-то, вроде тенниса и борьбы, наши соотечественники могут (по крайней мере на данный момент критерии допуска выполняются) и хотят ехать за медалями в столицу Франции. Их, конечно, еще может «отфильтровать» специальная комиссия МОК по проверке нейтрального статуса, но шансы есть.

Могли пробиться на Олимпиаду и гребцы-«академики», у которых с 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде должна была пройти Европейская квалификационная регата. А с 19 по 21 мая в швейцарском Люцерне планировалось участие в финальной квалификационной регате. И не сказать, что российские гребцы не думали в них участвовать: в марте в азербайджанском Мингечауре прошли отборочные заезды, по итогам которых даже была создана команда для участия в европейской отборочной квалификации. Вот только в Сегед команда так и не поедет. И вот почему. Тренерский штаб сборной и спортсмены провели общее собрание, приняв решение об отказе от олимпийского отбора на условиях МОК и Международной федерацией гребного спорта. А 2 апреля это решение поддержала Федерация гребного спорта России.

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«Ситуация, сложившаяся в данный момент, противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия. Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но, когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства, в такой постановке вопроса положительного решения быть не может», — цитирует официальный сайт федерации главу ФГСР Алексея Свирина.

По словам Свирина, дискуссия во время заседания была продолжительной и бурной, но по ее итогам президиум принял «единогласное решение о невозможности выступления спортсменов сборной» на Играх-2024. Кстати, в январе президент ФГСР уже заявлял, что, будучи спортсменом, отказался бы от участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Кроме того, в середине марта он говорил, что в 2023-м проверка одного спортсмена для получения нейтрального статуса обходилась российской стороне примерно в пять тысяч швейцарских франков (более пяти тысяч долларов). И ответ, надо ли проводить повторную проверку в 2024-м, так и не был получен.

Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото Reuters

Нет желания ехать в серой форме

Несколькими днями ранее от Олимпиады в Париже отказались российские стрелки из лука, которые, напомним, на Играх в Токио в 2021-м выиграли два серебра. «Во-первых, у нас ведущие спортсмены представляют «Динамо» или ЦСКА. Мы опрашивали всю сборную. Команда сказала, что без флага и гимна, в серой форме у них нет желания участвовать в отборе и в Олимпийских играх. Во-вторых, есть спортивная составляющая. Сильнейшие спортсмены отказались участвовать. Получается, с точки зрения спорта высших достижений это несерьезно. Нарушается спортивный принцип. Лучшие спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх», — рассказал «СЭ» глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

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В парусном спорте ситуация практически аналогичная. Правда, на олимпийский отбор, по информации «СЭ», собираются только чемпионы России в классе Nacra 17 Елизавета Жеребцова/Михаил Ушков, живущие сейчас за пределами нашей страны. Но, скажем так, по собственной инициативе. «Первые номера все отказались ехать. Здесь поддержка страны нужна, консультации судей, врачей, специалистов. Вроде бы у нас никто не собирается ехать на Олимпийские игры. Нас никуда не приглашали, а мы и не собираемся. Даже если вдруг нас допустят, логистика нарушена — как лодки везти? Мы же не пойдем через Северный полюс или Владивосток. Президиум федерации единогласно решил, что без флага и гимна не участвуем», — заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

Кстати, с 30 марта по 3 апреля в Краснодарском крае под эгидой федерации прошла первая регата профессиональной лиги с общим призовым фондом в пять миллионов рублей. С учетом отсутствия парусного спорта в программе Игр дружбы это неплохое подспорье для российских яхтсменов.

В боксе россияне выступают на международных стартах с флагом и гимном, но отбор к Играм организует не международная федерация, а МОК — на все тех же дискриминационных условиях. «Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — приводит ТАСС слова генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко.

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Еще раньше о нежелании выступать на международных стартах и конкретно на Играх в Париже в дискриминационном статусе заявили в руководстве российской спортивной и художественной гимнастики, плавания, прыжков в воду и тяжелой атлетики. Так что уже очевидно, что в Париже, если мы и увидим нейтральных россиян, то по минимуму. Хотя в МОК пару недель назад заявили, что на Играх-2024 выступят не более 55 спортсменов из нашей страны.

Олимпиада
Париж-2024
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