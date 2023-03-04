Международные федерации не спешат допускать россиян. Им нужные четкие указания МОК

Пока никто не хочет брать на себя ответственность за снятие санкций с наших спортсменов.

Международный олимпийский комитет во главе с его президентом Томасом Бахом проявил участие к судьбе российских спортсменов. Теперь МОК не поддерживает категоричный запрет на выступление россиян в международных стартах. Наоборот, негласно рекомендовано допускать их под нейтральным статусом — по крайней мере тех, кто избегает публичных политических заявлений. Правда, на деле вся ответственность до сих пор остается не на МОК, а на федерациях по видам спорта. И, судя по всему, спешить со снятием санкций они не хотят — в гимнастике решение отложили до лучших времен.

FIG продлила санкции

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) продлил санкции в отношении России и Белоруссии до дальнейшего уведомления. FIG еще в марте прошлого года следом за остальными федерациями отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Причем решение распространяется как на спортсменов, так и на официальных лиц, включая судей. В этом плане санкции строже, чем, например, в фигурном катании, где на крупнейшие старты ездят тренеры и функционеры ФФККР. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации гимнастики пишет, что организация будет следить за ситуацией, и может пересмотреть свое решение в случае изменения обстоятельств. Только неясно, о чем идет речь, ведь формальный повод для снятия ограничений уже был — новые рекомендации от МОК. Теперь международный комитет выступает за отмену дискриминации по национальному признаку.

«В соревнованиях могли бы участвовать только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. А именно те, кто не действовал против мирной миссии МОК, соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и нормы», — гласит официальное заявление МОК. В то же время комитет настаивает, что ни один спортсмен не должен быть лишен возможности участвовать в соревнованиях только из-за своего паспорта. А именно это и происходит в случае полного запрета на участие всех россиян и белорусов. Особенно странно, что запреты касаются судей и других официальных лиц. Хотя в случае с судьями нельзя сказать, что они даже косвенно представляют Россию.

Никита Нагорный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

МОК перекладывает ответственность

При этом FIG — одна из немногих международных спортивных организаций, которая продолжает говорить с российскими коллегами по различным каналам. В частности, прошлым летом президент FIG Моринари Ватанабэ общался со старшим тренером сборной России Валентиной Родионенко и обещал, что санкции снимут при первой возможности. Правда, сейчас уже понятно, что рассчитывать на скорую деэскалацию внешнеполитической напряженности не приходится. Поэтому основная надежда теперь на варианты с допуском в нейтральном статусе по предложению МОК. Но и с ним все не так просто. Томас Бах сейчас только предлагает сделать шаг назад и вернуть россиян, но по факту перекладывает ответственность на профильные федерации.

Учитывая, под какой шквал критики западных СМИ попал МОК за идею вернуть российских спортсменов, самостоятельно федерации принимать такие решения не станут. По крайней мере, не сделают это первыми. Так FIG ждет от Баха инструкций и будет пересматривать санкционный режим только после заседания исполкома МОК, которое ожидается в конце марта. Предварительно именно на нем и станет ясно, будут россияне на Олимпиаде в Париже или нет. «Если нам разрешать участвовать в квалификации на Олимпийские игры-2024, то пока не известно, где мы ее будет проходить — в Европе или Азии», — сказал в беседе с «СЭ» президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов. Он также добавил, что ждет приглашения на Азиатские игры, но подобные континентальные старты отборочного статуса к Олимпиаде не имеют.

Давид Белявский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Переход в Азию гимнасты не рассматривают

Азия — еще одна популярная для обсуждения спортивная тема последних месяцев. Многие виды спорта рассматривают возможный переход в систему координат азиатских соревнований. И если с футболом и другими игровыми видами дело пока не дошло, то Федерация шахмат России приняла историческое решение. 28 февраля делегаты генассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU). За переход в азиатские лиги выступает и лидер гимнастический сборной страны Никита Нагорный. «Для поддержания уровня спортсменов переход в Азию — это хороший шаг, — считает Нагорный. — Лидеры в спортивной гимнастике — это Россия, Китай и Япония. Это те страны, с которыми мы боролись весь прошлый цикл, и в нынешнем, надеюсь, тоже поборемся».

При этом представители Федерации гимнастики России подобные сценарии не рассматривают. Василий Титов напоминает, что Азиатский гимнастический союз проводит соревнования под эгидой FIG. И без согласия головной организации допустить до своих соревнований азиатские чиновники не смогут. Кроме того, ради призрачной надежды попасть на азиатские страны можно нарушить сложившиеся за многие десятилетия прочные связи с европейским спортом. К тому же конечная цель — это вернуться на чемпионаты мира и Олимпийские игры, а тут без диалога с разными странами в любом случае не обойтись. «Мы ищем решение, но это сложно. Никто под нас подстраиваться не хочет, будем исходить из возможных вариантов», — резюмировал Титов.