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«Поездка российских спортсменов на Олимпиаду будет сродни бегству артистов за рубеж». Мощное интервью-призыв Лидии Ивановой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Гимнастка Лидия Иванова.
Лидия Иванова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гимнастка Лидия Иванова.
Лидия Иванова.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Гимнастка Лидия Иванова.
Лидия Иванова.
Фото Олег Неелов, архив «СЭ»
19 июля 1980 года. Москва. Парад участников на церемонии открытия Игр.
Фото ТАСС
Флаги России и МОК.
Фото Global Look Press
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Дискуссия с живой легендой мировой гимнастики и комментаторского цеха.

Таких людей, как Лидия Гавриловна Иванова, в стране — по пальцам рук. В 86 лет она активна, ездит по регионам, комментирует соревнования. И один из голосов того поколения, которое скоро останется только на фотографиях и в наших сердцах.

Двукратная олимпийская чемпионка за последние месяцы много раз призывала отказаться от поездки на Олимпиаду по критериям МОК, говорила, что это предательство, а Запад сам попросит нас вернуться. В ближайшее время состоится Олимпийское собрание, на котором, вероятно, российская сторона выработает позицию по отношению к условиям международных инстанций. Мы решили, что именно сейчас важно подискутировать с представителями разных поколений и точек зрения.

Гимнастка Лидия Иванова.
Лидия Иванова.
Фото Олег Неелов, архив «СЭ»

Что спортсмен ответит сыну, который подрастет и поймет, что ты сдал Родину?

— Лидия Гавриловна, вы одна из ярых противниц поездки на Олимпиаду и участия в международных соревнованиях на основе критериев МОК. Я говорил с разными атлетами, и критерии, может, многим и не нравятся, но не все готовы отказаться от Игр из-за них.

— Я спортсменов очень понимаю и величайше сочувствую. К сожалению, они попали в такой период жизни. Ну трудная ситуация у страны. Нас пытаются поставить на колени. И как так можно — соглашаться? В спорте задействованы особые люди. С момента, когда ты заходишь в зал маленькой девочкой, тебя формируют как сильную, ловкую, непреклонную. Человека, заточенного на конкуренцию. И вот такая, самая мощная прослойка в обществе «ляжет». Скажет: а мы поедем. Без флага, как серые мыши. Понять это еще могу, но согласиться — нет. Вижу глаза ребят, взять нашу родную гимнастику, — больших мастеров, волейболистов, шахматистов, понимаю их настроения. Преклоняюсь перед Карякиным, который сразу отказался участвовать. Когда узнала, что он из Крыма, то поняла, что в него изначально заложена принципиальная позиция.

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— Вы говорили, что спортсмен вернется домой — и как он, мол, будет смотреть в глаза детям? Они ему скажут про предательство. А действующий атлет мне говорит: «А в чем предательство? Я же не должен высказаться против. Спорт вне политики — просто делаю свою работу».

— Поняла, поняла. И тоже соглашусь, что есть такие люди. Не буду тут рассуждать про патриотизм, а то полюбили говорить — что нас накачивали в Советском Союзе. Хватит идиотничать! Никто нас ничем не накачивал. Я приходила в гимнастику девчонкой-неумелкой. Просто понимала, что если выхожу даже на первенство школы, то мне надо сделать все, чтобы выиграть для своей команды. Может, я глупая, но ты едешь на самую высокую площадку в мире — олимпийскую, оказаться там — мечта!

Ну как же там без страны, названия? Ведь ты же вернешься сюда героем! Перед всеми — учителями, ткачихами, доярками, школьниками. Но вы мне скажете: я вне политики, плевать, что с меня форму сняли, фамилия же осталась. Приеду — буду авторитетом. А я отвечу: когда твой сын подрастет и поймет, что ты в такой период ради собственного имени сдал Родину, не выступил с ней в ногу, что ты ему ответишь?

19 июля 1980 года. Москва. Парад участников на церемонии открытия Игр.
Фото ТАСС

У них чемпионаты мира второсортные, как курица протухшая

— Получается, бойкоты Игр в Москве и Лос-Анджелесе — тоже правильно?

— Помню эти истории. И тут тоже соглашусь — спорт проиграл. И не получили ничего от бойкотов ни политиканы, ни экономика. Но заметьте: они решили не приезжать в Москву — и никто там не пикнул. Я встречала потом американских гимнастов, которые потеряли карьеру из-за пропуска Олимпиады. Да, они осуждали это на словах в разговоре. Но ни один из них и представители союзников не приехали, ведь так? Под серо-буро-малиновым флагом (США бойкотировали Игры в полном составе, но многие представители других западных государств выступили под флагом МОК или своих олимпийских комитетов. — Прим. Д.К.).

Не получается спорт вне политики. Сейчас МОК зашевелился и собирается вернуть Россию и Белоруссию. За что соседей отстранили, вообще не понимаю. Но в регламентах и хартиях нет ни слова из этих строчек, что они сейчас туда от руки дописывают. И мы должны этому подчиниться?! Да милый мой, пошли вы тогда со своими условиями! Вы допускаете всех либо никого.

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— Вопрос, как мы можем конструктивно противодействовать.

— Дима, им плохо! Они очень страдают без нас. У них все эти Олимпиады и чемпионаты — второсортные, как курица протухшая. Что это за конкуренция, когда нет главных соперников? Комментировала же чемпионаты Европы и мира по гимнастике. Ну тоска тоской. И не потому, что я патриотка, как другие скажут. Там берут золотые медали, по-честному, 20-25-е номера мирового рейтинга. Соревнования на несколько рангов ниже.

И сейчас они придумали более изощренную, унизительную форму. Я еще понимаю, когда это началось на почве допинга, — можно спорить. Но теперь... А в следующий раз на попе будем только пролезать? Зачем? Меня убьют после этих слов спортсмены, Никита Нагорный, знакомые волейболисты. Они говорят: «Я же готов, мы отомстим!» Верю, что мы могли бы им так дать! Я же сама участница двух Олимпиад. Может, и была лентяйкой, рано влюбилась, но и олимпийской чемпионкой двукратной стала, и чемпионат мира захватила. Повезло, как мне тут сказала Иоланда Чен. Вообще, когда выигрываешь Олимпиаду, это называется не везение, а победа. Не повезло — значит, ноги кривые, простите. Но ни в коем случае нельзя унижать страну. Кадр, как плачет Роднина во время исполнения гимна СССР, — это невозможно сыграть, даже если ты будешь народным артистом. Повторить это состояние можно только выигрышем. У сильнейшего.

Гимнастка Лидия Иванова.
Лидия Иванова.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

К Пугачевой было сумасшедшее уважение. Но зачем она это все делает?

— Хорошо, предположим, что нам надо встать в позу и отказаться, развивать свои старты. Ваши слова: «Запад нас рано или поздно позовет обратно». Но зачем? Там и без нас прекрасно медали разыграют. И при всем уважении Олимпиада останется Олимпиадой даже на фоне очень сильного чемпионата России по гимнастике.

— Даже я понимаю, что у них спорт не только не вне политики, он и не вне бизнеса. Там деньги летят вниз! Интерес спонсоров и зрителей падает. Они проигрывают больше! Мы этого не понимаем.

— А если мы возьмем легкую атлетику? Восемь лет без соревнований под своим флагом...

— Легкая атлетика у нас никогда не шла первой. Единички выстреливали, мы не доминировали. Конечно, произошедшее в ней испортило картину российского спорта. Мне очень жаль тех ребят, которые из-за этого пострадали. Наверное, я наивна и в циклических видах такое явление существует. Но раз сейчас не сумели выдержать конкуренцию — да, сидите пишите теперь письма крупным почерком.

Вот у них и родилась мысль — давайте допускать каких-то единиц, звезд. Условную Загитову. Потому что они интересны, это деньги. И страну унизим заодно. Пока они пользуются ситуацией. Так и хотят — чтобы на Олимпиаду отправились человек пять-семь из разных видов спорта. Но та сторона хочет ведь нас таким образом раздолбать, поссорить! Сидорова поехала, а Иванова дура, дома сидит. Они ничего не делают просто так. И в России все время продается ряд людей. Мне бы так хотелось видеть спорт несгибаемым. Мне многое не нравится — как в футболе и хоккее все за деньги. Поэтому и нет футбола в стране! Ты понял, что я все равно за Родину? (смеется.)

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— Да я же не пытаюсь вас разубедить, просто интереснее, когда точки зрения разные. В ближайшее время состоится Олимпийское собрание, на котором выработают отношение к критериям. Вы за то, чтобы сверху сказать: «Никто не едет»? Или «решайте у себя в федерациях»? Или «решайте в головах, спортсмены»?

— Я бы не вводила категорический запрет. Мне бы хотелось увидеть эту пятерку ползающих спортсменов. Думаю, уважения они не вызовут. Это станет сродни бегству артистического мира. Самое мерзкое — они будут понимать, что по возвращении у них нет перспектив здесь. И начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей. И они останутся второсортными людьми на всю жизнь и за рубежом. Там же тоже понимают, что такие продались. Думаете, у кого-то много уважения из тех, кто сбежал сейчас?

— А вы к Пугачевой потеряли уважение? Если оно было.

— Сумасшедшее было. Любовь — это мягко сказано. Когда она уехала, я говорила, что не могу ее осуждать, не успев начитаться ее цитат. Это было явление на эстраде, такого исполнения, какое Пугачева преподносила... Это мини-спектакль в каждой песне, оторваться невозможно. Талантище, который не заткнуть, не замазать. Но зачем она это делает? Думаю, я ее понимаю по-женски. Спасает своего Галкина (признан в России иноагентом. — Прим. Д.К.), тот много уже намолол. Но когда Пугачева проронила свою больную фразу про то, что никогда русских плебеев не любила... Получается, и меня тоже. Как так можно? Ведь мы же тебя подняли! Народ делает любого героя, и только он. И даже ее приезд попрощаться с Юдашкиным по-человечески понимаю, но ей уже не верю. Ловлю себя на мысли, что она не только для этого прибыла. А параллельно хотела решить что-то. И тут Галкин подает иск об отзыве статуса иноагента. Жить хотят они, Дима! Как только человек отрывается от Русской земли — все кончается! Родина теряется, он мотается, как кое-что в проруби. Это моя точка зрения.

— Ваша важнее моей.

— Я в семье тоже спорю — и не всегда побеждаю. Но прошла в жизни больше, мне хочется успеть все сказать. Согласись, ты тоже будешь писать по-другому о том, кто уехал и вернется.

— Сложный вопрос. А программистов, которые уехали, тоже осуждать за предательство?

— Да много таких, кто не хочет в окоп. Я понимаю это и слышу вокруг. Экономике российской они нужны. У них востребованная профессия. К моему сожалению, убежали наиболее способные, образованные, продвинутые. Конечно, они везде станут зарабатывать. Но не думаю, что они счастливы.

Флаги России и МОК.
Фото Global Look Press

— Допустим, те самые семь человек «проползли» на Олимпиаду. Допустим, среди них гимнаст, а вы комментируете его выступление...

— Не поедет ни один гимнаст — гарантирую. Прямо га-ран-ти-ру-ю. Таких плохих людей мы не воспитываем.

— Хорошо, комментируете вы теннис, а там Андрей Рублев. И как?

— Если русский представляет зарубежную сборную, то я обязательно с уважением его откомментирую. Но язвительно сообщу, что это все заложила ему наша школа, на наших дрожжах дошел. И в какой-то момент остановлю себя, воспевать не буду. Но если сейчас кто-нибудь уедет за другую страну — хорошего уже не скажу. Просто не смогу. Скажу, что условная Австрия получила подарок от нашей страны, давайте понаблюдаем. Я же не готовлюсь к комментариям — рассказываю о предмете, который постигала с нуля, и знаю его лучше любого моего сокомментатора, простите. Он может грамотно говорить, понимаю. Хоть не всегда и впопад треплется (смеется).

Если же страна приняла в целом решение не ехать и дала дорогу одиночкам, и вот один из этих серых ребят проползет... Эпитеты не хочу искать. Просто скажу: «Вот вышел Рублев». У меня даже дар речи исчезнет. Не захочется его прославлять. Для пояснения аудитории могу сказать: «Это Рублев, тот, который выиграл такие-то турниры. Вот он выехал, чтобы еще раз утвердить себя». Все. Но что-то придется говорить.

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— Вы уже 80 лет в спорте. Когда-нибудь могли подумать, что до такого дойдет?

— Я дитя Великой Отечественной войны. И хорошо это помню. У меня мама рано ушла, мы жили в труднейших условиях, не только я. Это поколение, которое на стакане чая выживало в школе. Нечего было есть, пить. Но мы поднялись, поехали на Олимпиаду и отбабахали так, что все нас запомнили в 1956-м. Я горжусь своей страной, которая победила в войне ту дрянь, которую сейчас снова пытаются навязать. У нас не было не просто дома — семьи, которая не потеряла бы кого-то на войне. И вдруг я слышу эту чушь, что не СССР выиграл... Слышать это не хочу! Я видела столько калек, инвалидов на тележках, помню, как по улице Садовничевской, на которой я жила, вели пленных немцев, зараз. Из моей памяти это не вырубить. И мы им кидали хлебушек! Казалось бы, враг, убивал всех нас. Русского человека переделать невозможно. У нас абсолютно другая основа — добрая. И мне не хотелось встретиться с этим страшным явлением снова.

— Нынешняя ситуация — худшая в истории нашего спорта?

— В спорте таких моментов, на мое счастье, при мне не было. Никогда нашу страну никаким способом не дисквалифицировали. Всегда болели против нас, в видах с субъективным судейством была страшно нечестная политика. Я судила восемь Олимпиад и прочувствовала это на себе. Мы говорили нашей команде — надо быть на две головы выше, это формула советского спорта. Если ты на равных — даже не рассчитывай на победу. Сожрут с потрохами! А советский спорт не ставил задач кроме золота, других вариантов не было. Я надеялась, что до отстранений и бойкотов, как в 1980 и 1984 годах, не дойдет никогда. Но, к сожалению, колесо истории имеет свойство разворачиваться.

Олимпиада
Лидия Иванова
МОК
ОКР
Спортивная гимнастика
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