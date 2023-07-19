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Допинг

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Итальянцы недовольны ВАДА. Они требуют, чтобы допингиста Швацера допустили до Олимпиады

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Ходок Алекс Швацер.
Алекс Швацер.
Фото Getty Images
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История с Алексом Швацером — настоящий сериал. Собственно, главный создатель современных сериалов Netflix и правда показал его жизнь на малом экране. И теперь вернемся к последнему эпизоду. Швацер сменил тактику и вместо судов решил пойти на сделку с главным антидопинговым агентством планеты. Самый известный ходок Италии принимает «активное содействие» в расследовании своего нарушения для сокращения срока дисквалификации. Однако ВАДА не торопится помогать Швацеру, как и World Athletic, тем самым лишая олимпийского чемпиона Пекина-2008 шанса поехать в Париж-2024.

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Итальянский суд признал Алекса невиновным, несмотря на отказ апелляции в CAS

Нечасто в европейских СМИ увидишь статьи в защиту спортсмена, принимавшего допинг. И тем более активную критику ВАДА и других органов, которые не дают такому спортсмену продолжать карьеру. Особенно странно подобная позиция выглядит в Италии, где существует даже уголовное наказание за допинг, а любые подозрения на подобные кейсы становятся поводом вызвать отряд карабинеров. Но видимо даже у таких стойких борцов за чистый спорт есть свои исключения. И конечно же, связаны они с именами своих любимцев. Так, следом за La Gazzetta dello Sport сразу несколько крупных итальянских спортивных и не только медиа хором обрушились на ВАДА и World Athletic, которые мешают возможному возвращению в большой спорт Алекса.

Швацер завоевал золото в мужской ходьбе на 50 километров еще в Пекине-2008. Был он фаворитом и перед Лондоном-2012, однако буквально за недели до старта Игр его дисквалифицировали за ЭПО. Уже этот факт в биографии мог стать концом карьеры, но Алексу дали шанс — отстранение длилось три с половиной года. Не успела закончиться одна дисквалификация, как Шварцер умудрился заработать себе новую — на этот раз его забанили на восемь лет, так как одна из проб показала наличие синтетического тестостерона. Однако если в первом случае спортсмен признал нарушение, то в случае с тестостероном он до конца стоял на версии, что его подставили. И, несмотря на то что две независимые лаборатории в разных частях планеты подтвердили наличие стероидов, итальянский суд в 2021 году полностью оправдал Алекса.

Ходок Алекс Швацер.
Фото Global Look Press

Пошел на сделку со следствием, но отказывается признать вину

Итальянцы утверждают, что проба ходока, которая и волновала ВАДА, «с высокой степенью вероятности была загрязнена». Однако не ясно, зачем вообще Швацер шел в местный суд, если подобные истории не в его юрисдикции. Решения ВАДА возможно опротестовать только в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Дальше — Верховный суд Швейцарии. Однако последний не рассматривает саму суть дела, а может только указывать на нарушение протокола судебного заседания предыдущих тяжб. В CAS Швацер также обращался, но там ожидаемо проиграл. Результат же итальянского судопроизводства имеет значение только для будущего Алекса на родине — теперь он защищен от уголовного преследования. Только вот ни ВАДА, ни World Athletic позиции национальных судебных органов не интересуют.

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Поэтому решение суда Больцано в мире проигнорировали. Тогда Швацер пошел другим путем и решил проявлять «активное содействие» в изучении обстоятельств своего преступления. Это могло стать поводом для досрочного снятия ограничений. В частности, Алекс выдал информацию о том, что один из пожизненно дисквалифицированных сотрудников федерации легкой атлетики оставался в итальянском спорте. На этом основании в январе 2023 года адвокаты Швацера запросили у WA сокращение дисквалификации. Но проблемой стала бюрократическая волокита. Только в конце апреля Алексу прислали список из 12 требований для частичной амнистии. Среди них — полное признание вины.

Фото Global Look Press

Швацер не успевает вернуться на считаные дни до завершения отбора на ОИ

Признать себя виновным в употреблении тестостерона Швацер не может. Во-первых, тогда он выставит в дураках итальянский суд и, возможно, начнет уголовного дело в свой адрес. Ведь за повторное нарушение антидопинговых правил грозит до трех лет тюремного заключения. Во-вторых, Алекс построил свою позицию на отрицании нарушения закона и представлял себя миру как оступившегося раз человека, которому не дают вернуться в спорт. Вполне вероятно, в этом случае будут недовольны и ребята из Netflix, снявшие игровую документалку «Смотрите за моим забегом за правду». Так где же правда? Получается, Швацер все-таки врал? Признание вины несет для него огромные репутационные риски. Но перевесит ли их Олимпиада, до которой меньше года?

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Если в ближайшее время дело не сдвинется с мертвой точки, карьере Швацера точно конец. Он уже больше десяти лет вне игры и пропустил уже три Олимпиады. Пролетев мимо Парижа-2024, 38-летний спортсмен вынужден будет признать, что на следующий четырехлетний цикл его точно не хватит. Точкой невозврата будет 30 июня 2024 года. До этого момента желающие выступить в спортивной ходьбе на Олимпиаде во Франции должны пройти квалификационный норматив. Дисквалификация Швацера заканчивается 7 июля 2024 года — за несколько недель до старта Игр, но спустя неделю после окончания отбора. Все, что нужно Алексу, — амнистия на пару недель, чтобы успеть на последний отборочный турнир. Но есть ощущение, что для него это уже дело принципа.

Олимпиада
ВАДА
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