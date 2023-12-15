Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 16:35

Нейтральные спортсмены останутся без чемпионатов России. Финансирование от ОКР также под запретом

Президент ОКР сообщил о прекращении финансирования нейтральных спортсменов
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
За выступление на Играх дружбы МОК грозит лишением олимпийских медалей.

На ежегодном олимпийском собрании в Москве прояснили ситуацию с возможными российскими нейтральными участниками Игр 2024 года в Париже. Запрещать спортсменам выступать на Олимпиаде в ОКР не станут, но сами атлеты должны понимать — поездка в столицу Франции, даже если удастся пройти все унизительные фильтры, будет сопряжена с большими сложностями, в том числе и финансового характера. В частности, если рекомендации от МОК трактуются верно, нейтральным олимпийцам нельзя выступать на чемпионатах страны и Всемирных играх дружбы, к тому же ОКР не сможет финансировать их подготовку и обеспечивать поддержку на всех уровнях. То есть российские спортсмены с нейтральным статусом будут поставлены в заведомо проигрышные условия, да еще и потеряют в деньгах.

Инал Тасоев, Даниил Медведев, Евгения Чикунова. Российских олимпийцев зажимают по максимуму. В каких видах спорта они еще могут попасть на Игры в Париж?

Без сопровождения, безопасности и комфорта

«Неделю назад из Лозанны заявили о желании допустить российских спортсменов и тут же издевательски озвучили цифру, что шесть российских спортсменов прошли отбор! При этом тысячи были отрезаны. А те единицы, которым удалось проскользнуть, лишены возможности представлять свою страну. Это точно противоречит принципам олимпизма. Виновники этого должны понести ответственность перед судом истории», — заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Глава ОКР также добавил, что никакого доверия новой информации от МОК нет. Как и гарантий, что «хамелеон не поменяет цвет в очередной раз». Поздняков также сказал спортсменам: «Лишь единицы претендуют на Париж, и то в обезличенном статусе, без гарантий судейства, организационного, научного и медицинского сопровождения, личной безопасности и комфорта. Это, бесспорно, болезненная тема. Но я уверен, что вы обсуждали это между собой. Мнения полярные, но как глава я озвучиваю предельно четко: мы прекрасно понимаем спортсменов, которые хотят выступать на соревнованиях, стремятся представлять страну и свою честь. Мы живем в свободном государстве, где каждый имеет право на свой выбор, как отметил наш президент».

Действительно, раньше подготовку и финансирование спортсменов к Играм осуществляли из бюджетных источников и из средств национального олимпийского комитета. Сейчас же это невозможно, да и, по сути, запрещено. На текущий момент ОКР временно отстранен МОК и до решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по этому вопросу никак не участвует в Олимпийских играх. А значит, по словам Позднякова, говорить о рекомендациях по поводу выступления на Играх-2024 от ОКР не совсем корректно.

При этом глава ОКР и четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию раскритиковал МОК: «Сегодня была дана оценка действиям наших коллег из Лозанны. Они продолжают раскалывать большую олимпийскую семью, создавая угрозу ее целостности. С чем мы категорически не согласны. Мы предлагаем дезавуировать требования и восстановить ОКР в правах. К сожалению, пока у руководителей МОК это не очень получается, слишком большое давление. Оно превосходит здравый смысл».

Томас Бах. «Бах давно работал над этим за кулисами». Западные СМИ сошли с ума из-за допуска россиян на Олимпиаду

Слишком много запретов

«Продолжаются попытки раскола, но мы едины в понимании, что главная наша цель — развитие национальной системы спорта. Мы должны думать о наших спортсменах и тренерах, о развитии спорта в регионах. Мы продолжаем работать над созданием суверенной системы спорта. Это не означает, что мы изолируемся. Я уверен, что мы не снижаем темпов и обеспечиваем конкурентоспособность российского спорта. Это является фундаментом для решения задач», — заявил на олимпийском собрании министр спорта РФ Олег Матыцин.

По поводу Олимпиады в Париже министр добавил следующее: «Президент четко сформулировал позицию по поводу участия в Олимпийских играх. Мы будем совместно с федерациями изучать критерии МОК. И примем решение, которое учтет интересы наших спортсменов и нашей великой страны».

Поздняков в свою очередь отметил, что и в ОКР продолжают работать на благо спортсменов и развития массового спорта, готовя олимпийский резерв на следующие годы. При этом поддержка коснется и действующих атлетов, прежде всего тех, кто участвовал в Олимпийских играх и продолжает соревновательную деятельность. Речь, в частности, об утвержденных единовременных выплатах: для «летников» в этом году, для «зимников» — в следующем. Так, олимпийские чемпионы из России получат по 500 тысяч рублей. Серебряным призерам Игр будет выплачено по 350 тысяч рублей, бронзовые призеры получат по 250 тысяч рублей. Участникам Олимпийских игр в составе команды России будет выплачено по 150 тысяч рублей.

Фото Наталья Пахаленко, ОКР

Но неясным остается вопрос, не станут ли эти выплаты, как зарплаты и олимпийские стипендии, токсичными для МОК в плане участия в Играх-2024. Ведь, по сути, наши нейтральные спортсмены получат таким образом поддержку от государства. Но если даже это не в счет, желающие выступать в Париже столкнутся с большими трудностями по части внутренних стартов. Так, по мнению Позднякова, «согласно критериям, которые были сформированы в марте этого года, спортсмен не может быть ассоциирован с национальными организациями. Любой спортсмен, принимающий участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или при участии ОКР, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен справедливо завоеванных наград».

Если все с точки зрения МОК действительно будет обстоять так, то, во-первых, участники Олимпиады не смогут выступать на внутренних стартах, что скажется на их конкурентоспособности и, видимо, на зарплатах, а также пропустят Игры дружбы с шикарными призовыми.

«Мы прекрасно знаем, что готовятся Игры дружбы и Игры БРИКС и другие форматы. С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпийских играх, то он абсолютно точно не сможет принять участие в Играх дружбы. А если он примет участие, то его результат на Олимпийских играх будет аннулирован», — считает Поздняков.

Логотип Игр Дружбы. Цена «Дружбы». 4,6 миллиарда призовых на наших Играх-2024 — это много или мало?

Напомним, что даже за победы в Париже нейтральные россияне ничего от государства не получат, да и делать такие выплаты нельзя. В общем, пожалуй, относительно безболезненно требования МОК смогут выполнить только топ-теннисисты — они не выступают на внутренних стартах, во время Игр дружбы у них проводятся крупные турниры, также у них есть свои мини-команды, которые помогут не чувствовать себя в Париже брошенными. Но представителям других видов спорта действительно не позавидуешь.

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
8
Читайте также
Россия — 29-я в рейтинге УЕФА: между Словакией и Азербайджаном. Но есть и хорошие новости
Владимир Путин раскритиковал МОК и призвал проанализировать условия для участия наших спортсменов в ОИ
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Международной федерации ММА хотят допустить россиян к турнирам в нейтральном статусе
Сборная России проведет товарищеский матч с Сербией, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА
Поздняков — о допуске россиян на Олимпиаду: «Цифра МОК унизительная для российского спорта»
В Олимпийском комитете России предложили дезавуировать требования МОК по допуску россиян
ВАДА требует пускать россиян на Олимпиаду по биологическим паспортам. Чем это нам грозит?
Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ВАДА требует пускать россиян на Олимпиаду по биологическим паспортам. Чем это нам грозит?

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости