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«Будет позор, если мы поедем на Олимпиаду». Винер отказалась заявлять сборную без флага

Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Ирина Винер
Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Глава федерации художественной гимнастики снова высказалась против нейтрального статуса для россиян.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер подтвердила свою резкую отрицательную позицию по поводу выступления ее подопечных (и в целом нашей сборной) в нейтральном статусе. Теоретически россиянки могли бы претендовать на одну путевку в Париж-2024 в личном многоборье. Однако Винер не видит смысла подавать заявки на нейтральный статус в международную федерацию (FIG), которая сделала все для того, чтобы затруднить гимнастам с российским паспортом возвращение на международную арену.

Зачем нам нужна такая Олимпиада?

— Это будет позор, если мы поедем на Олимпиаду, — приводит слова Винер ТАСС. — Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России. Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики.

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Речь здесь о том, что, согласно критериям допуска FIG, гимнасты в нейтральном статусе обязаны выступать в белой форме без намеков на национальную принадлежность. Если для спортивной гимнастики и прыжков на батуте это еще более-менее приемлемый вариант, то для «художниц» яркие интересные костюмы — это часть образа. Их запрет превращает выступления в фарс. Кроме того, музыкальное сопровождение тоже должно пройти проверку — оно не должно ассоциироваться с Россией. Наряду с запретом флага и гимна, а также с баном на групповые соревнования, это действительно ставит огромные вопросы по поводу целесообразности поездки в Париж.

Напомню, что Ирина Винер давно заявляет о том, что наши спортсмены не должны принимать условия МОК по допуску на международные старты. «В МОК хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили, — подчеркивала звездный специалист matchtv.ru. — Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будут Игры дружбы. Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется».

Ирина Винер
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пытаются расколоть нашу страну изнутри

Теперь же слова Винер всколыхнули в нашем спортивном сообществе дискуссию о том, имеет ли смысл выступать без флага и гимна России нашим спортсменам и в других видах спорта. Ведь три последние Олимпиады наша сборная сталкивается с огромными ограничениями. А в Париже-2024 они будут самыми жесткими. Руководство страны позволило атлетам самим решать, подавать ли заявки на нейтральный статус. Но многие национальные федерации и отдельные звезды нашего спорта настроены крайне скептически.

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«Общался с ребятами, которые имеют право ехать на Олимпиаду. Они сами не определились, хотят ли выступить, — рассказал «СЭ» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. — Программа соревнований большая. Нужно время подумать, чтобы включить в нее Олимпиаду со всеми причудами. Вопросов много, спортсмены тоже от этого страдают. И потом, для российских спортсменов выступление на недружественной территории — это тоже подвиг. Это факт, и его надо учитывать в том числе при вынесении решения государства».

«У нас есть своя страна, свои ценности и традиции. Поэтому выступать на соревнованиях как беспризорники не имеет никакого смысла, — считает президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. — Можно ли считать позором участие в Олимпиаде? У нас сложный отбор, который идет в течение года, и на протяжении всего этого времени надо показывать результат. А так как мы пропустили десять месяцев, то у нас такой возможности нет. Об участии в соревнованиях надо задуматься тем, кто собирается поехать в Париж. Российское спортивное общество может быть расколото, а этого допускать нельзя».

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«Те условия, которые нам прислали, — унизительные! Самое страшное, что нам не дают гарантий безопасности, — заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. — Если кто-то поедет в Париж, то может нарваться на провокацию. Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед FIG на коленях. Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже назову это не позором, а предательством своей страны. Они (международные спортивные федерации. — Прим. «СЭ») специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри. У нас, к счастью, нет таких спортсменов, которые хотят поехать на таких условиях в Париж».

Олимпиада
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
27
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