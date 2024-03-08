ВАДА не будет создавать комиссию для проверки россиян на Олимпиаде в Париже

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не планирует создавать специальную комиссию для проверки российских спортсменов на Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году.

Об этом сообщается в заявлении на сайте организации.

«У WADA и международных федераций было время для расследования и судебного преследования спортсменов, которые были замешаны в допинговой схеме или последующем сокрытии, причем приоритет приоритет был отдан делам, связанным с действующими спортсменами», — сказано в заявлении, текст которого приводит РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

В Париже не смогут выступить команды, а также активно поддерживающие СВО. Кроме того, будет запрещена официальная символика стран.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент ВАДА Витольд Банька заявил, что в агентстве настороженно относятся к российским спортсменам перед стартом Олимпиады.