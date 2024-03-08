Глава ВАДА Банька заявил, что агентство настороженно относится к российским спортсменам перед Олимпиадой

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал об отношении организации к российским спортсменам.

«Учитывая историю, ВАДА остается бдительным и настороженным, когда дело касается России. Спортсмены со всего мира хотят быть уверены в том, что антидопинговая система их защищает», — цитирует Баньку ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

В Париже не смогут выступить команды, а также активно поддерживающие СВО. Кроме того, будет запрещена официальная символика стран.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.