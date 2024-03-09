Песков считает, что олимпийское движение теряет свой уровень без российских спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии дл «СЭ» заявил, что олимпийское движение беднеет без спортсменов из России.

«Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень», — сказал Песков «СЭ».

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил представителей России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.