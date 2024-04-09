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Сегодня, 11:13

Карякин: «В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду»

Сергей Жуков
корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, назвавшего российских теннисистов «командой иноагентов».

«Я не очень люблю подобные громкие лозунги, такие как иноагенты, предатели. Каждый человек сам для себя их охарактеризует. Я так говорить не буду. Но, конечно, подобных спортсменов я поддерживать не буду. Я решил для себя, что буду выступать только под флагом России. Мы все должны объединиться и делать одно общее дело, особенно в условиях СВО. В идеале хочется, чтобы никто из наших спортсменов не поехал на Олимпиаду, чтобы в этом плане мы выступали единым фронтом. Но я общаюсь со многими олимпийцами, многие из них действительно шли к этому всю жизнь. Решение непростое, каждый сам должен его принять и взять на себя ответственность за свой выбор», — сказал Карякин «СЭ».

Президент ОКР Станислав Поздняков, теннисисты Даниил Медведев и&nbsp;Дарья Касаткина. Можно ли признать спортсменов иноагентами? Чем грозит россиянам выступление на Олимпиаде-2024

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля-11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.

Олимпиада
Париж-2024
Сергей Карякин (шахматы)
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