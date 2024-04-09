Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде

Правительство Великобритании поддержало МОК (Международный олимпийский комитет) в вопросе участия российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Утверждается, что министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю отправил письма на имена главы МОК Томаса Баха и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу с поддержкой решения о допуске россиян.

В декабре 2023-го МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.