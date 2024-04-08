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Можно ли признать спортсменов иноагентами? Чем грозит россиянам выступление на Олимпиаде-2024

Могут ли признать российских участников Олимпиады-2024 иноагентами?
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Президент ОКР Станислав Поздняков, теннисисты Даниил Медведев и Дарья Касаткина.
Даниил Медведев — четвертая ракетка мира, лучший теннисист России.
Фото Geoff Burke, USA Today Sports
Дарья Касаткина — первая ракетка России, 11-я в мировом рейтинге.
Фото Jonathan Hui, USA Today Sports
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Споры по поводу унизительных условий МОК для нейтральных участников Игр в Париже не утихают.

Концовка прошлой недели ознаменовалась двумя большими публичными дискуссиями, связанными с нейтральным статусом российских спортсменов и их возможным участием в Играх-2024 на дискриминационных условиях МОК. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не был допущен на отборочный турнир в Баку, но за стремление там выступить получил от военного блогера Юрия Подоляки обвинения в отсутствии патриотизма. А глава ОКР Станислав Поздняков назвал наших теннисистов, готовых стартовать в Париже, «командой иноагентов». В связи с этим возник вопрос — могут ли в принципе российские атлеты опасаться неприятностей с законом из-за своего участия в Играх?

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«Не самый почетный статус»

Первым делом надо уточнить, что Станислав Поздняков, видимо, употребил слово «иноагент» не в юридическом смысле, а как оценку образа мыслей. «Олимпийский комитет России на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года, — уточнил руководитель ОКР. — Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме. Равно как и абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях».

«Я бы не стал использовать такие термины, — прокомментировал слово «иноагент» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в интервью Vprognoze.ru. — Статус иноагента четко прописан в российском законодательстве. И я не уверен, что под него подпадают наши теннисисты. Мне бы этого очень не хотелось. Возможно, Позднякову известно что-то, чего не знаю я. Но у меня нет сведений о том, что российские теннисисты являются иноагентами. И даже если это образное выражение, то спортсмены могут обидеться. У нас в обществе сформировалось определенное отношение к иноагентам. И сегодня у нас считаться иноагентом, мягко говоря, не самый почетный статус».

В законе РФ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который был принят в 2022 году, говорится, что статус «иноагент» в нашей стране может быть присвоен частным лицам только при условии, если они занимаются политической деятельностью и получают финансирование из иностранного источника. Политической деятельностью могут быть признаны высказывания в соцсетях и при общении со СМИ. Но предъявить обвинения на эту тему (например, в отсутствии патриотизма) нашим действующим спортсменам, в том числе теннисистам, крайне непросто. И, главное, непонятно зачем.

Даниил Медведев — четвертая ракетка мира, лучший теннисист России.
Фото Geoff Burke, USA Today Sports

Санкции

В законе упомянуто довольно много ограничений для иноагентов, но вряд ли они способны сильно затруднить жизнь спортсменов, постоянно живущих и выступающих за границей и не получающих госфинансирования. Иноагент не может претендовать на должности на государственной и муниципальной службе, не имеет права работать с детьми, не может претендовать на государственные гранты. Ну, и обязан маркировать свои публикации, в том числе в соцсетях. За невыполнение этого требования полагается штраф. Из всех людей из мира спорта под подобные ограничения пока попал только шахматист Гарри Каспаров * — помимо реестра иноагентов, он также включен в перечень экстремистов и террористов.

Решение о признании иноагентом во внесудебном порядке принимает Минюст РФ (это потом можно оспорить в суде). Поэтому проблемой может оказаться не любая политическая деятельность, а поступки и высказывания совершенно определенной направленности. Те, кто этим занимался, давно покинули и нашу страну, и наши сборные. Призовые на зарубежных стартах — это без вариантов финансирование из иностранного источника. Но на Олимпиаде денежных бонусов от МОК для спортсменов не предусмотрено. Ну а факт выступления под нейтральным флагом политическим актом не является.

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Другой вопрос, если иноагентами у нас вдруг признают международные федерации или МОК. На фоне нынешних конфликтов и санкций против России это теоретически не исключено, и законом не возбраняется. В таком случае выступление в соревнованиях под эгидой организации-иноагента или получения от нее призовых может стать источником проблем и для спортсменов. Однако хочется верить, что до подобных крайностей не дойдет. Гораздо опаснее для тех россиян, кто появляется на международной арене, — хейт от радикально настроенных россиян в соцсетях. «Иноагенты», «бомжи» и «униженки» — это только начало. По мере приближения Игр-2024 давление может нарастать.

Дарья Касаткина — первая ракетка России, 11-я в мировом рейтинге.
Фото Jonathan Hui, USA Today Sports

Раскол в большой спортивной семье

«В нашем спорте сложилась непростая ситуация, в которой легко потерять ориентиры, начать искать крайних, — говорится в заявлении Федерации тенниса России по поводу «команды иноагентов». — К сожалению, высказывания некоторых участников этих обсуждений переходят грань допустимого, затрагивая не только интересы, но и человеческое достоинство наших атлетов. Многочисленная армия болельщиков продолжает поддерживать наших игроков, испытывая гордость за их достижения. Мы считаем неправильными и необдуманными высказывания, которые вносят раскол в большую спортивную семью, сталкивают между собой представителей различных видов спорта».

С другой стороны, многие звезды спорта привыкли к разным высказываниям в свой адрес. И вряд ли будут сильно шокированы даже в нынешней ситуации. Важнее понять, как будут соотноситься участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе и выступление на внутренней арене. Например, допустят ли «нейтралов» до Игр дружбы и национальных стартов наши организаторы? Будет ли МОК аннулировать олимпийские результаты в случае выступления «нейтралов» в тех проектах, которые не одобряются Томасом Бахом и Ко? Например, в Играх БРИКС, Играх дружбы, национальных коммерческих сериях. Ответов на эти вопросы, увы, пока нет.

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Конечно, в наше безумное время ничего исключать нельзя, и давать любые гарантии бесполезно. Но пока никаких оснований для официального внесения российских участников Олимпиады-2024 в реестр иноагентов не наблюдается. Во всяком случае, если речь идет исключительно о спорте. Наоборот, есть мнение, что миссия «нейтралов» во многом станет героической. Выступить, несмотря на критику с обеих сторон и попытаться победить в невероятно тяжелых условиях. А что касается патриотизма, то, как известно, настоящая любовь к Родине — в сердце, а не напоказ.

* Признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.

Станислав Поздняков
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