Во Франции оценили возможность террористической угрозы во время Олимпиады

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен оценил возможную террористическую угрозу в стране во время проведения Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

«Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Поэтому не стоить ставить под сомнение саму организацию», — приводит слова Дарманена РИА «Новости» со ссылкой на Le Parisien.

В марте в СМИ сообщалось, что главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции порекомендовало отменить церемонию открытия Олимпиады-2024 из-за потенциальной террористической угрозы.

Позже в спецслужбах Франции опровергли эту информацию.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже назначена на 26 июля. Олимпиада продлится до 11 августа.